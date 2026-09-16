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Jokdaris Ufo "Gandriz ideālo vakariņu” viesus nostāda neērtā situācijā - jādejo pie stieņa
Kanāla "360" šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" namatēva Ufo diena uzņem negaidītu pavērsienu – pēc maltītes baudīšanas viesiem jāizmēģina spēki dejās pie stieņa. Lai gan sākumā šāds uzdevums rada zināmu mulsumu, drīz vien ziņkāre ņem virsroku un Atvara, Sanda Dejus un Valters Pūce ķeras pie mēģināšanas.
Izrādās, lai izpildītu šķietami vienkāršās kustības, nepieciešams ne tikai ritms, bet arī pamatīgs roku spēks un koordinācija. Dažiem izdodas iejusties ātrāk, kamēr citiem nākas krietni pacīnīties ar savu ķermeni.
Dziedātāja Liene Atvara pēc piedzīvotā atzīst, ka šī nodarbe viņai patikusi daudz vairāk, nekā sākumā varējusi iedomāties. “Man patiesībā tā iepatikās, ka es pat gribētu pamēģināt, patrenēties, jo es sapratu, ka man vismaz ļoti vājas rokas,” viņa saka. Neierastais vakara uzdevums viesiem ļauj uz sevi paskatīties no pavisam cita skatpunkta – kādam tas kļūst par jautru izklaidi, bet citam arī par nelielu fizisku pārbaudījumu...