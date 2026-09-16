Holivudas režisora Roba Rainera dēlam par vecāku slepkavību nāvessodu neprasīs
Holivudas režisora Roba Rainera un viņa sievas, fotogrāfes un producentes Mišelas Singeres Raineres dēlam Nikam Raineram, kurš apsūdzēts abu vecāku nogalināšanā, prokuratūra neprasīs nāvessodu. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, bargākais iespējamais sods būs mūža ieslodzījums bez iespējas tikt atbrīvotam, otrdien paziņoja Losandželosas apgabala prokurors Neitans Hohmans.
Hohmans skaidroja, ka lēmums pieņemts pēc lietas apstākļu rūpīgas izvērtēšanas, apsverot gan vainu pastiprinošos, gan mīkstinošos faktorus un konsultējoties ar Raineru ģimenes locekļiem, izmeklētājiem un prokuroriem.
Niks Rainers apsūdzēts divās pirmās pakāpes slepkavībās. Prokuratūra apgalvo, ka viņš 2025. gada 14. decembrī ģimenes mājā Brentvudā ar nazi nāvējoši sadūris savu 78 gadus veco tēvu Robu Raineru un 70 gadus veco māti Mišelu Singeri Raineri. Apsūdzībā iekļauts arī īpašs apstāklis par vairākām slepkavībām un apgalvojums, ka uzbrukums veikts, iepriekš nogaidot piemērotu brīdi. Rainers savu vainu nav atzinis.
Otrdienas tiesas sēde ilga aptuveni 15 minūtes. Rainers ieradās brūnā ieslodzītā apģērbā, bet viņa rokas bija pieslēgtas pie krēsla. Sēdes laikā viņš lielākoties klusēja un uz tiesneša Sema Ohtas jautājumiem par savām tiesībām atbildēja vien ar īsām frāzēm.
Prokuratūra prognozē, ka lietas iztiesāšana varētu nesākties agrāk par 2027. gadu.
Vienlaikus uzmanības centrā nonācis arī jautājums par lielās zvērināto tiesas materiālu publiskošanu. Nika brālis un māsa – Džeiks un Romija Raineri – lūguši tiesu stenogrammas paturēt slepenībā. Hohmans norādījis, ka abi nevēlas, lai sabiedrībai tiktu publiskotas detalizētas ziņas un pierādījumi par viņu vecāku nāves apstākļiem, jo tas ģimenei varētu radīt vēl lielāku emocionālu pārdzīvojumu.
Paralēli krimināllietai Rainers cenšas iegūt piekļuvi viņam izveidotā trasta līdzekļiem, kurus viņš vēlas izmantot arī juridiskās aizstāvības apmaksai. Ar šo jautājumu saistīta atsevišķa tiesvedība.
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Iepriekš viņu pārstāvēja pazīstamais advokāts Alans Džeksons, taču sadarbība tika pārtraukta pēc tam, kad nebija pieejams paredzētais finansējums aizstāvībai. Tagad Raineru krimināllietā pārstāv valsts nozīmēta aizstāve.
Robs un Mišela Raineri tika atrasti miruši savas Brentvudas mājas guļamistabā 2025. gada 14. decembrī. Viņu dēls vēlāk tika aizturēts un apsūdzēts dubultslepkavībā. Lietas izskatīšana turpinās, un līdz galīgam tiesas spriedumam Niks Rainers uzskatāms par nevainīgu.
Holivuda sēro par slavenā režisora Roba Rainera un viņa sievas nāvi
Režisors Robs Rainers dzimis Bronksā, Ņujorkas štatā, 1947. gadā. Viņa tēvs bija leģendārais komiķis Karls Rainers, bet māte — aktrise un ...