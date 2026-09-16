Pēc divarpus gadu klusēšanas atdzimis mūziķa Arta Dvarionas soloprojekts "Lapsene"
“Lapsene” lido atkal - ar jaunu dziesmu “Troksnis” klajā nācis mūziķa Arta Dvarionas soloprojekts. Šis ir pirmais projekta izdotais ieraksts kopš 2024.gada marta.
Dziesma “Troksnis” iemiesojot vienu no “Lapsenes” tekstiem raksturīgajām ievirzēm — asi un sociāli kritiski reflektēt par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā un politikā. Jaunizdotā skaņdarba teksta autori ir Artis Dvarionas un Mikus Frišfelds, mūziku sacerējis Artis Dvarionas. “Priecājos vēstīt, ka “Lapsene” atkal ir modusies, turpinot uzturēt projektam ierasto eksperimentālo garu, apvienojot rokmūziku ar citiem mūzikas žanriem. Šajā ierakstā īpaši akcentēti pūšaminstrumenti. Interesanti, ka tieši pūšamo instrumentu partijas kalpoja kā sākotnējais iedvesmas avots dziesmas tapšanā. Un nebija ne mazāko šaubu šīs partijas uzticēt pazīstamajam trompetistam Oskaram Ozoliņam”, par jaunā singla muzikālo ievirzi stāsta Artis Dvarionas.
Mūzikas projekts “Lapsene” dibināts 2022. gadā, debijas albums “Sākums” izdots 2023. gadā, un tas apbalvots ar “Zelta mikrofona” balvu kategorijā “Labākais roka albums”.