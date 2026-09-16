"Gribējās izveidot parku, kur dzīvo cilvēki," - Amatciema izveidotājs Čiris par savu sapni
Šovā "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra" Andris Bulis viesojas pie uzņēmēja Aivara Zvirbuļa jeb Čira, Amatciema radītāja.
Zvirbulim ideja par īpašu ciematu dabā radusies vēl laikā, kad viņš strādājis Cēsu muzejā. Viņu fascinējusi parku ideja – vieta, kur daba nav tikai neskarts mežs, bet pārdomāti veidota ainava, kurā vienlaikus iespējams dzīvot cilvēkiem. Čiris stāsta, ka teritoriju, kur vēlāk tapa Amatciems, savulaik pazinis kā neizteiksmīgu, pārpurvotu mežu un mitrāju. Šāda vide gan bijusi interesanta orientieristiem, jo tajā bijis daudzveidīgs reljefs un apstākļi. Vēlāk viņš iegādājies aptuveni 300 hektārus zemes un pamazām sācis teritorijā ieguldīt līdzekļus. Viņa iecere bijusi izveidot vietu, kas līdzinātos parkam, taču vienlaikus tajā atrastos arī apdzīvota vieta.
“Mans sapnis bija izveidot – it kā parks ir dabā, tur dzīvo cilvēki un apdzīvota vieta. Un tas varētu būt tāds pilotprojekts Latvijai, kā Latvija varētu pasniegt sevi pasaulē,” viņš skaidro. Viņš uzskata, ka Latvijai ir visas priekšrocības, lai šādu dzīvesveidu piedāvātu – valsts ir mazapdzīvota, lielu tās teritorijas daļu klāj meži, turklāt cilvēkiem patīk daba. Īpaša nozīme viņa iecerē bijusi ainavai. Mājas viņš vēlējies veidot tā, lai cilvēkiem pa logu pavērtos skaists skats, pat ja tuvumā ne vienmēr būtu ūdens.
Taču idejas īstenošana izrādījusies daudz sarežģītāka, nekā sākotnēji varētu šķist. Lai teritoriju attīstītu, bijušas nepieciešamas dažādas tehniskas darbības un zemes transformācija. Tāpat bija jāizveido komunikācijas. Tieši infrastruktūra kļuvusi par vienu no būtiskākajiem jautājumiem. Ūdens, elektrība un optiskais internets līdz iedzīvotāju īpašumiem bijis jānodrošina pašu līdzekļiem, jo nekādu līdzfinansējumu šiem darbiem neesot bijis. Atskatoties uz paveikto, viņš savu sākotnējo ieceri raksturo ar pašironiju, atzīstot, ka toreiz īsti neesot apzinājies, cik sarežģīts būs šis projekts. Tomēr no savulaik iegādātās zemes izdevies izveidot vietu, kuru viņš pats tēlaini sauc par “zelta olu”.