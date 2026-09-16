“Sudden Lights” laiž klajā jaunu singlu un dodas koncertos pa Eiropu
Grupa “Sudden Lights” izdod jaunu dziesmu “talk to me”, stāstu par ilgām pēc patiesas cilvēciskas saiknes pasaulē, kurā būt klātesošiem vienam ar otru kļūst arvien grūtāk. Tā tapusi sadarbībā ar Berlīnē dzīvojošo britu producentu Edu Bentliju (Ed Bentley) un ir pirmais singls no grupas gaidāmā minialbuma, kura izdošana plānota 2027. gada sākumā. Vienlaikus klajā nāk arī videoklips, kuru režisējis Andrejs Reinis Zitmanis.
“Šī dziesma ir par klātbūtni laikā, kad klātbūtnes ir ļoti maz. Tā stāsta par izmisīgu iemīlēšanos mākslīgi veidotā tēlā un par vientuļām ilgām kaut uz brīdi tikt pamanītam. Kad apkārt ir daudz neskaidrā, varam justies pazuduši. Tad reizēm vienkārši gribas pateikt: runā ar mani te un tagad,” stāsta grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis.
Dziesmas tapšanā piesaistītais Eds Bentlijs iepriekš kā skaņu inženieris strādājis pie grupas “Parcels” hita “tieduprightnow” un iespēlējis ģitāru Johana Johansona (Jóhann Jóhannsson) skaņu celiņā filmai “The Theory of Everything”. Dziesma ierakstīta Berlīnē un Rīgā, apvienojot nepieradināto roka enerģiju ar elektroniskā indīpopa elementiem.
“Mums ar Edu izveidojās organiska sadarbība, un ceļojums cauri dziesmas līkločiem bija patiesi aizraujošs. Daudz eksperimentējām ar to, kur dziesmu iespējams aizvest, vienlaikus saglabājot enerģisko skanējumu” piebilst Andrejs.
2025. gadā “Sudden Lights” izdeva savu ceturto studijas albumu “īsas vasaras garas ziemas”, kam sekoja līdz šim vērienīgākais grupas solo koncerts “Arēnā Rīga”. Grupa saņēmusi arī vairākus mūzikas apbalvojumus kategorijās “Gada grupa”, “Gada popmūzikas albums”, “Gada koncertieraksts” u.c. Šoruden “Sudden Lights” dodas “talk to me” koncerttūrē un aicina klausītājus pievienoties koncertos Helsinkos, Tallinā, Tartu, Viļņā un Berlīnē, kuros izskanēs gan grupas jaunākais muzikālais materiāls, gan jau iemīļotas dziesmas.
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Biļetes un plašāka informācija par koncerttūri: suddenlights.lv
Dziesma “talk to me” digitālajās mūzikas platformās pieejama no 16. septembra.