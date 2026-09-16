"Kāpēc Dievs atņēma manam tēvam kājas?" Britnija Spīrsa nāk klajā ar skarbu paziņojumu
Britnijas Spīrsas tēvam Džeimijam, ar kuru dziedātājai jau gadiem ir sarežģītas attiecības, 2023. gadā pēc operācijas komplikācijām nācās amputēt labo kāju. Popzvaigzne nesen pirmo reizi publiski par to izteikusies sociālajos tīklos.
Trīs gadus pēc notikušā Britnija Spīrsa pirmo reizi publiski izteikusies par sava tēva Džeimija Spīrsa veselības problēmām un kājas amputāciju. Svētdien, 13. septembrī, Britnija “Instagram” publicēja senāku fotogrāfiju, kurā viņa redzama pastaigā kopā ar abiem dēliem – Šonu un Džeidenu, turot jaunāko dēlu pie rokas. Ieraksts vēlāk tika izdzēsts. Tā pavadošajā tekstā dziedātāja, šķiet, vilka paralēles starp tēva kājas amputāciju 2023. gadā un pašas piedzīvoto – sajūtu, ka arī viņai savulaik simboliski bijusi liegta iespēja “stāvēt uz savām kājām”, līdz viņa atbrīvojās no 13 gadus ilgušās aizbildniecības.
“Šons stumj Džeidenu laikā, kad es pati sāku nostāties uz savām kājām un neviens mani vairs nekontrolēja,” rakstīja 44 gadus vecā dziedātāja. “Nezinu, kāpēc, bet bērnībā viņš tā darīja vienmēr, un man tas šķita tik mīļi… Vadi mani un rādi man ceļu ar savām pēdām – savam vārdabrālim,” rakstīja Britnija, gan sīkāk nepaskaidrojot visai neskaidri formulēto teikumu nozīmi.
“Grammy” balvas laureāte turpināja: “15 gadus man nebija ļauts pat izrunāt savu vārdu brīvā zemē un spontāni kaut kur aizceļot. Ne reizi… Ikviens ceļojums bija saistīts ar darbu mana tēva un mātes dēļ…” Britnija piebilda, ka nesenie ceļojumi uz Meksiku viņā atmodinājuši “iekšējo bērnu”, un atzina, ka “nekad agrāk nav jutusies tik dzīva”.
“Mana sasodītā dzīve,” turpināja hita “Toxic” izpildītāja. “Bet jūs visi mani pazīstat – es vienmēr esmu piedevusi un bijusi tā, kura rīkojas cēlāk, vai ne? Es prātoju, kāpēc Dievs atņēma manam tēvam kājas? Vai viņš atņēma arī manu vārdu un manu eksistenci Amerikā, Brīvības zemē!!”
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Džeimijam Spīrsam labā kāja tika amputēta 2023. gada novembrī pēc komplikācijām, kas radās pēc ceļa locītavas protezēšanas operācijas. Šā gada maijā viņš redzēts savas mazmeitas, Džeimijas Linnas meitas Medijas, skolas izlaidumā. Džeimijs uz pasākumu ieradās ratiņkrēslā un bija nofotografēts kopā ar savu bijušo sievu Linnu Spīrsu un Britnijas vecāko dēlu Šonu Prestonu.