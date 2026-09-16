VIDEO: šovu zvaigzne Magone uzzina, cik maksās viņas sapņu māja. Kas viņai sakāms?
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Magone turpina kalt plānus par jauno mājokli un šoreiz beidzot uzzina, cik viņas sapnis varētu maksāt.
Viņa interesējas par aptuveni 60 kvadrātmetru lielu, pilnībā gatavu māju ar virtuvi un iebūvētām iekārtām. Taču nosauktā summa Magoni pārsteidz – mājas cena varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Ražotājs skaidro, ka 60 kvadrātmetru mājai aptuvenās izmaksas būtu ap 90 tūkstošiem eiro bez PVN. Pieskaitot nodokli, kopējā summa sanāktu nedaudz virs 100 tūkstošiem eiro. “Simts tūkstošus diez vai es vilkšu tā uzreiz, bet kaut kā būs jāapsver,” pēc dzirdētās summas atzīst Magone.
Vienlaikus viņa vēlas saprast, vai jauno māju būtu iespējams uzstādīt jau līdz Ziemassvētkiem. Tā kā šobrīd ir septembris, teorētiski trīs mēnešos tas būtu iespējams, ja viss notiktu ļoti ātri. Tomēr ražotājs brīdina – ziemas apstākļi var būtiski ietekmēt mājas nogādāšanu un uzstādīšanu. Izrādās, pirms mājas būvniecības nepieciešams arī apsekot zemesgabalu un pārliecināties, vai izvēlēto projektu tur vispār būs iespējams nogādāt. Tāpat jāizvērtē, vai smagā tehnika varēs iebraukt īpašumā. Ja zeme būs pārāk mīksta, tehnika var iestigt un mājas uzstādīšana būs jāatliek.
Turklāt Magonei jādomā arī par kanalizāciju, ūdeni un citām nepieciešamajām komunikācijām. Tātad līdz jaunās mājas uzstādīšanai vēl jāatrisina virkne praktisku jautājumu. Labā ziņa – visa summa nav jāiemaksā uzreiz. Ražotājs skaidro, ka maksājumu parasti sadala trīs vai četros posmos. Sākotnēji tiek pasūtīti galvenie materiāli, lai pēc iespējas precīzāk varētu garantēt cenu, bet turpmākie maksājumi tiek veikti atbilstoši darbu izpildei.
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Magone saprot, ka laika vilcināties vairs nav. Lai sapnis par jauno māju kļūtu par realitāti, lēmumi būs jāpieņem ātri. “Vispār nav laika nedomāt. Neviena diena vairs nav sēžama, ir jāsāk kārtot,” viņa secina.