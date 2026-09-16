Karalis Čārlzs spiests iejaukties strīdā un publiski aizstāvēt dēlu princi Hariju
Foto: Alamy/Vida Press
Lielbritānijas karalis Čārlzs III.
Slavenības

Karalis Čārlzs spiests iejaukties strīdā un publiski aizstāvēt dēlu princi Hariju

Gerda Ansone

Jauns.lv

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Ugandas bruņoto spēku komandieris bija atsaucis savas valsts militārpersonu dalību prinča Harija rīkotajās “Invictus Games” spēlēs, paziņojot, ka viņi nepiedalīsies nevienā pasākumā, kam nav karaļa Čārlza “piekrišanas”. Par to uzzināja arī britu monarhs…

Karalis Čārlzs spiests iejaukties strīdā un publis...

Nesen kļuvis zināms, ka Uganda tomēr piedalīsies Saseksas hercoga rīkotajās “Invictus Games”. Lēmums mainīts pēc tam, kad karaļa Čārlza galvenais padomnieks mudināja valsti atgriezties sacensībās. Karaļa galvenais privātsekretārs Klaivs Aldertons pa tālruni sazinājās ar Ugandas bruņoto spēku komandieri ģenerāli Muhuzi Kainerugabu. Iepriekš viņš bija atsaucis Ugandas militārpersonu dalību sacensībās, paziņojot, ka valsts nepiedalīsies pasākumā, kam nav karaļa “piekrišanas”.

Princis Harijs un Megana Mārkla 2026. gada aprīlī devās četru dienu vizītē uz Austrāliju.

Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā 2026. gada aprīlī

Ģenerālis Kainerugaba, kurš pazīstams ar pretrunīgi vērtētiem ierakstiem sociālajos tīklos, par izstāšanos no Harija rīkotajām spēlēm paziņoja pagājušajā nedēļā – dienu pēc tam, kad karaļnams vēstulē bija izplatījis jaunās vadlīnijas, kurās princis un Saseksas hercogiene raksturoti kā “privātpersonas”.

Izdevumam “The Times” Kainerugaba skaidroja, ka lēmums izstāties no sacensībām pieņemts, lai Ugandas bruņotajos spēkos apslāpētu atbalstu “tām Harija un Meganas muļķībām”. “Es atbalstu monarhu. Punkts,” viņš sacīja. Ugandas Aizsardzības spēku sabiedrisko attiecību direktora pienākumu izpildītājs pulkvedis Kriss Magezi sociālajos tīklos plašāk skaidroja, kādēļ valsts savu lēmumu mainījusi. “Sarunas laikā sers Aldertons atklāja – karali Čārlzu III aizkustinājusi ģenerāļa Kainerugabas rūpīgā attieksme pret monarha viedokli jautājumā par gaidāmajām “Invictus Games”, ko rīko Saseksas hercogs princis Harijs.”

“Sers Aldertons norādīja – karalim Čārlzam III nav iebildumu pret Ugandas dalību “Invictus Games”, un mudināja bruņoto spēku komandieri turpināt gatavošanos Ugandas Tautas aizsardzības spēku dalībai sacensībās,” teikts Magezi paziņojumā.

Saseksas hercoga un hercogienes pārstāvji par pils publiskās vēstules publiskošanu pagājušajā pirmdienā tika informēti tikai aptuveni stundu iepriekš, tāpēc viņiem nebija iespējas precizēt tajā minēto. Tiek ziņots, ka Harijs un Megana dotu priekšroku apzīmējumam “sabiedrībā zināmas personas”, nevis “privātpersonas”. Karaļnama amatpersona lords Benjons vēstulē skaidroja, ka Saseksas hercogs un hercogiene vairs neizmanto karaliskās augstības titulus, bet ar viņu drošību saistītie jautājumi ir attiecīgo policijas iestāžu pārziņā. Benjona birojs atbild par karaļa ceremoniālo un publisko pasākumu organizēšanu. Kāds Saseksas hercogiem tuvs avots, komentējot Ugandas sākotnējo atteikšanos piedalīties spēlēs, ITV ziņu dienestam sacīja: “Neatkarīgi no tā, vai tas bija iecerēts vai ne, tās nepārprotami ir sekas pils oficiālajai vēstulei par Saseksas hercogu un hercogieni, kas pirmdien tika steigā publiskota bez iepriekšējas apspriešanās.”

Pulkvedis Magezi savā ierakstā sociālajos tīklos norādīja: “Telefonsarunas laikā ģenerālis Kainerugaba atzinīgi novērtēja karaļa vēstījumu un Bekingemas pils sniegto skaidrojumu, solot, ka Ugandas Tautas aizsardzības spēki atsāks gatavošanos dalībai gaidāmajās spēlēs.”

Foto: Alamy/Vida Press
Princis Harijs ar tēvu pirmajās "Invictus games" spēlēs 2014. gadā.
Princis Harijs ar tēvu pirmajās "Invictus games" spēlēs 2014. gadā.

Nākamgad Harijs Birmingemā rīkos “Invictus Games” spēles – sacensības bijušajām un joprojām dienošajām militārpersonām, kuras guvušas ievainojumus vai saskārušās ar nopietnām veselības problēmām. Tiek ziņots, ka Harijs vēlētos atklāšanas ceremonijā redzēt arī karali Čārlzu III.

Tikai pirms diviem mēnešiem Uganda oficiāli pievienojās “Invictus Games” saimei. Londonā rīkotajā ceremonijā piedalījās arī Saseksas hercogs. Uganda kļuva par otro Āfrikas valsti pēc Nigērijas, kas pievienojusies šai iniciatīvai. Fonds Ugandas pievienošanos nodēvēja par “vēl vienu nozīmīgu soli “Invictus Games” kustības izaugsmē”. Kopš tā laika tas finansējis jauna un pielāgotā inventāra iegādi, lai palīdzētu attīstīt sportā balstītu rehabilitāciju Ugandā.

Karalis Čārlzs, kura attiecības ar jaunāko dēlu iepriekš bijušas sarežģītas, 2014. gadā bija līdzās Harijam pirmajās “Invictus Games” spēlēs Londonā. Karalis, kurš ir arī bruņoto spēku vadītājs, atbalsta visas organizācijas un iniciatīvas, kas palīdz dienestā ievainotajām militārpersonām.

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