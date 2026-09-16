Karalis Čārlzs spiests iejaukties strīdā un publiski aizstāvēt dēlu princi Hariju
Ugandas bruņoto spēku komandieris bija atsaucis savas valsts militārpersonu dalību prinča Harija rīkotajās “Invictus Games” spēlēs, paziņojot, ka viņi nepiedalīsies nevienā pasākumā, kam nav karaļa Čārlza “piekrišanas”. Par to uzzināja arī britu monarhs…
Nesen kļuvis zināms, ka Uganda tomēr piedalīsies Saseksas hercoga rīkotajās “Invictus Games”. Lēmums mainīts pēc tam, kad karaļa Čārlza galvenais padomnieks mudināja valsti atgriezties sacensībās. Karaļa galvenais privātsekretārs Klaivs Aldertons pa tālruni sazinājās ar Ugandas bruņoto spēku komandieri ģenerāli Muhuzi Kainerugabu. Iepriekš viņš bija atsaucis Ugandas militārpersonu dalību sacensībās, paziņojot, ka valsts nepiedalīsies pasākumā, kam nav karaļa “piekrišanas”.
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Ģenerālis Kainerugaba, kurš pazīstams ar pretrunīgi vērtētiem ierakstiem sociālajos tīklos, par izstāšanos no Harija rīkotajām spēlēm paziņoja pagājušajā nedēļā – dienu pēc tam, kad karaļnams vēstulē bija izplatījis jaunās vadlīnijas, kurās princis un Saseksas hercogiene raksturoti kā “privātpersonas”.
Izdevumam “The Times” Kainerugaba skaidroja, ka lēmums izstāties no sacensībām pieņemts, lai Ugandas bruņotajos spēkos apslāpētu atbalstu “tām Harija un Meganas muļķībām”. “Es atbalstu monarhu. Punkts,” viņš sacīja. Ugandas Aizsardzības spēku sabiedrisko attiecību direktora pienākumu izpildītājs pulkvedis Kriss Magezi sociālajos tīklos plašāk skaidroja, kādēļ valsts savu lēmumu mainījusi. “Sarunas laikā sers Aldertons atklāja – karali Čārlzu III aizkustinājusi ģenerāļa Kainerugabas rūpīgā attieksme pret monarha viedokli jautājumā par gaidāmajām “Invictus Games”, ko rīko Saseksas hercogs princis Harijs.”
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General Muhoozi Kainerugaba Reinstates UPDF Participation in the 2027 Invictus Games Kampala, Monday September 14, 2026 The Chief of Defence Forces (CDF) and Senior Presidential Advisor for Special Operations, General Muhoozi Kainerugaba has approved UPDF participation in the upcoming Invictus Games next year in Birmingham, United Kingdom. The decision follows a telephone conversation between General Kainerugaba and the Principal Private Secretary to His Majesty The King and Her Majesty The Queen of the United Kingdom, the Right Honourable Sir Clive Alderton K.C.V.O. In the discussion, Sir Alderton revealed that King Charles III was moved by General Kainerugaba’s sensitive consideration of the King’s opinion on the upcoming Invictus Games organized by Prince Harry, the Duke of Sussex. Sir Alderton said King Charles III has no problem with Uganda’s participation in the Invictus Games, and encouraged the CDF to proceed with preparations for UPDF’s participation in the games. In the telephone conversation, General Kainerugaba appreciated the King’s message and clarity provided by Buckingham Palace on the subject, promising that the UPDF would resume preparations to participate in the upcoming games. The Invictus Games is an international multi-sport event founded by Prince Harry in 2014 for wounded, injured, and sick service personnel and veterans. Uganda joined the Games this year as the 26th member nation, but the CDF had withdrawn UPDF participation in the upcoming games to preserve Uganda’s close relationship with the British Monarchy after Buckingham Palace had earlier issued a statement indicating that the Invictus Games were a private charity organization. CHRIS MAGEZI Colonel Acting Director Defence Public Information MODVA/UPDF— Chris Magezi (@ChrisOMagezi) September 14, 2026
“Sers Aldertons norādīja – karalim Čārlzam III nav iebildumu pret Ugandas dalību “Invictus Games”, un mudināja bruņoto spēku komandieri turpināt gatavošanos Ugandas Tautas aizsardzības spēku dalībai sacensībās,” teikts Magezi paziņojumā.
Saseksas hercoga un hercogienes pārstāvji par pils publiskās vēstules publiskošanu pagājušajā pirmdienā tika informēti tikai aptuveni stundu iepriekš, tāpēc viņiem nebija iespējas precizēt tajā minēto. Tiek ziņots, ka Harijs un Megana dotu priekšroku apzīmējumam “sabiedrībā zināmas personas”, nevis “privātpersonas”. Karaļnama amatpersona lords Benjons vēstulē skaidroja, ka Saseksas hercogs un hercogiene vairs neizmanto karaliskās augstības titulus, bet ar viņu drošību saistītie jautājumi ir attiecīgo policijas iestāžu pārziņā. Benjona birojs atbild par karaļa ceremoniālo un publisko pasākumu organizēšanu. Kāds Saseksas hercogiem tuvs avots, komentējot Ugandas sākotnējo atteikšanos piedalīties spēlēs, ITV ziņu dienestam sacīja: “Neatkarīgi no tā, vai tas bija iecerēts vai ne, tās nepārprotami ir sekas pils oficiālajai vēstulei par Saseksas hercogu un hercogieni, kas pirmdien tika steigā publiskota bez iepriekšējas apspriešanās.”
Pulkvedis Magezi savā ierakstā sociālajos tīklos norādīja: “Telefonsarunas laikā ģenerālis Kainerugaba atzinīgi novērtēja karaļa vēstījumu un Bekingemas pils sniegto skaidrojumu, solot, ka Ugandas Tautas aizsardzības spēki atsāks gatavošanos dalībai gaidāmajās spēlēs.”
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Nākamgad Harijs Birmingemā rīkos “Invictus Games” spēles – sacensības bijušajām un joprojām dienošajām militārpersonām, kuras guvušas ievainojumus vai saskārušās ar nopietnām veselības problēmām. Tiek ziņots, ka Harijs vēlētos atklāšanas ceremonijā redzēt arī karali Čārlzu III.
Tikai pirms diviem mēnešiem Uganda oficiāli pievienojās “Invictus Games” saimei. Londonā rīkotajā ceremonijā piedalījās arī Saseksas hercogs. Uganda kļuva par otro Āfrikas valsti pēc Nigērijas, kas pievienojusies šai iniciatīvai. Fonds Ugandas pievienošanos nodēvēja par “vēl vienu nozīmīgu soli “Invictus Games” kustības izaugsmē”. Kopš tā laika tas finansējis jauna un pielāgotā inventāra iegādi, lai palīdzētu attīstīt sportā balstītu rehabilitāciju Ugandā.
Karalis Čārlzs, kura attiecības ar jaunāko dēlu iepriekš bijušas sarežģītas, 2014. gadā bija līdzās Harijam pirmajās “Invictus Games” spēlēs Londonā. Karalis, kurš ir arī bruņoto spēku vadītājs, atbalsta visas organizācijas un iniciatīvas, kas palīdz dienestā ievainotajām militārpersonām.