Pēc 23 gadiem viņi atkal ir kopā! Sāras Mišelas Gelāras un Deivida Boreanaza atkalredzēšanās sajūsmina “Bafija pret vampīriem” fanus
Kulta seriāla “Bafija pret vampīriem” fani pirmdienas vakarā piedzīvoja mirkli, ko daudzi bija gaidījuši vairāk nekā divas desmitgades. Emmy balvu ceremonijas sarkanajā paklājā atkal satikās seriāla galvenās zvaigznes Sāra Mišela Gelāra un Deivids Boreanazs – jeb Bafija un Eņģelis.
Abi aktieri kameru priekšā sirsnīgi apskāvās un apmainījās ar īpaši siltu skatienu, nekavējoties izraisot sajūsmas vilni seriāla fanu vidū. Vēlāk viņi kopā kāpa arī uz Emmy skatuves, lai pasniegtu balvu labākajam aktierim miniseriālā, antoloģijas seriālā vai televīzijas filmā.
49 gadus vecā Gelāra vakaram bija izvēlējusies koši rozā zīda kleitu ar augstu apkakli, dziļi atkailinātu muguru un šķēlumu līdz augšstilbam, savukārt Boreanazs bija ģērbies klasiskā melnā uzvalkā. Taču ar kopīgu iznācienu uz sarkanā paklāja viss nebeidzās.
Vēlāk Gelāra sociālajā tīklā “Instagram” publicēja abu kopīgu pašbildi, tai pievienojot vien dažus vārdus: “Mēs esam atpakaļ”.
Fanu reakcija bija tūlītēja. “Jūs pat nesaprotat, cik daudz tas nozīmē "Bafijas" faniem pēc visa, kas noticis šajā gadā. Bafija dzīvo,” rakstīja kāds komentētājs. Citi tikmēr paziņoja: “Bafija un Eņģelis uz mūžu!” un atzina, ka tieši šādu atkalredzēšanos viņiem bijis nepieciešams redzēt.
Gelāra seriālā atveidoja vampīru mednieci Bafiju Samersu, bet Boreanazs – noslēpumaino vampīru Eņģeli, kurš kļuva par vienu no Bafijas nozīmīgākajām mīlestībām. Seriāls noslēdzās 2003. gadā pēc septiņām sezonām.
Uz Emmy skatuves abi pat pajokoja par savu varoņu attiecībām. “Zini, Sāra, es vienmēr domāju, ka Bafija un Eņģelis beigās būs kopā,” sacīja Boreanazs. “Nu, šķiet, mēs to tā arī neuzzināsim,” atbildēja Gelāra.
Šim jokam gan bija arī rūgta pieskaņa. Ilgi gaidītais “Bafija pret vampīriem” atdzimšanas projekts, pie kura strādāja režisore Hloja Džao un pati Gelāra, 2026. gadā tika atcelts.
Turklāt pēdējie divi gadi seriāla komandai bijuši īpaši smagi. Uz skatuves Gelāra un Boreanazs pieminēja arī mūžībā aizgājušos kolēģus. “Deivids un es vēlamies atzīt, ka šie bijuši ļoti smagi divi gadi mūsu mīļotajam aktieru un filmēšanas komandas sastāvam. Mēs jūtamies ļoti laimīgi, ka mums bija iespēja pazīt un strādāt kopā ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem,” sacīja Gelāra.
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