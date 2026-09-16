Rīgā tapusī filma iegūst Venēcijas kinofestivāla galveno balvu “Zelta lauva”
Venēcijas Starptautiskā kinofestivāla galveno balvu – “Zelta lauvu” – ieguvusī dāņu režisores Majas el-Tukī filma “Nezināmā sieviete” ir Dānijas un Zviedrijas filmu studiju “Nordisk Film Production” un Latvijas filmu studijas “Nafta Films” kopražojums, kura lielākā daļa uzņemta Latvijā. Filmas uzņemšana Latvijā līdzfinansēta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ārvalstu filmu atbalsta programmas ietvaros. Tās tapšanā plaši iesaistīti Latvijas kino profesionāļi un uzņēmumi.
““Zelta lauva” filmai, kas lielākoties tapusi Rīgā, ir izcils panākums Latvijas kino profesionāļiem un vienlaikus ļoti konkrēts apliecinājums tam, kāpēc Latvijai ir vērts piesaistīt starptautiskus filmu projektus. To ekonomiskais pienesums sniedzas daudz tālāk par pašu kino nozari – ārvalstu finansējums nonāk pie Latvijas uzņēmumiem un profesionāļiem, tiek veicināts pakalpojumu eksports un radīti nodokļu ieņēmumi. Savukārt pasaules līmeņa filmu panākumi palīdz Latvijai kļūt redzamākai un stiprina mūsu konkurētspēju nākamo starptautisko projektu piesaistē. Tieši šādu ekonomiskā pienesuma un starptautiskās atpazīstamības kombināciju vēlamies panākt ar LIAA ārvalstu filmu atbalsta programmu,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
No 28 filmas uzņemšanas dienām 25 norisinājās Rīgā, un tās tapšanā lielākoties bija iesaistīta Latvijas komanda. Filmas uzņemšana Latvijā līdzfinansēta LIAA ārvalstu filmu atbalsta programmas un Rīgas pašvaldības programmas “Rīgas Filmu fonds” ietvaros.
Filmas kopproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips. Pie tās strādāja virkne Latvijas kino profesionāļu, tostarp otrais mākslinieks Kārlis Utināns, kostīmu māksliniece Jūlija Volkinšteine, aktieru un masu skatu atlases vadītāja Latvijā Marta Dzene, skaņas ieraksta režisors Mārtiņš Rozentāls, gaismu mākslinieks Aleksandrs Čerkašins, filmas ražošanas vadītāja Latvijā Agate Prozoroviča, filmēšanas vietu Latvijā vadītāja Ingrīda Nagle, scenārija uzraudze Anna Bijubena un fotogrāfs Andrejs Strokins.
Venēcijā filma saņēma arī otru nozīmīgu apbalvojumu – Matilde Arkela par galveno lomu “Nezināmajā sievietē” ieguva kinofestivāla labākās aktrises balvu.
“Filmas “Nezināmā sieviete” panākumi vēlreiz un no jauna apliecina Latvijas kino veidotāju profesionālismu un spēju strādāt nozīmīgos starptautiskos projektos. Tā nostiprina Latvijas kā pievilcīgas starptautisko kino projektu īstenošanas vietas reputāciju.
Venēcijas kinofestivāla “Zelta lauva” ir viena no nozīmīgākajām starptautiskajām kino balvām, kas tiek piešķirta pasaules tradīcijām bagātākajā un senākajā kinofestivālā, un tai ir nozīmīga ietekme uz filmas tālākajiem panākumiem. Domājams, filmas “Nezināmā sieviete” nosaukumu šoruden redzēsim arī Amerikas kino balvu sezonā. Fakts, ka filmas filmēšana ir notikusi Latvijā, var kļūt par nozīmīgu argumentu, piesaistot Latvijai nākamos ārvalstu filmu projektus. Šī balva pārliecinoši turpina nostiprināt Latvijas kino veidotāju starptautisko atpazīstamību. Sirsnīgi apsveikumi filmas “Nezināmā sieviete” Latvijas komandai!” uzsver Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma.
Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro
LIAA ārvalstu filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu īstenošanā veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem un sekmējot ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai.
Līdz šim LIAA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem vairāk nekā 9,97 miljonu eiro apmērā. Šo projektu īstenošanas rezultātā valsts budžetā samaksāti vairāk nekā 8,84 miljoni eiro nodokļos, savukārt projektu attiecināmās izmaksas Latvijā – ārvalstu producentu izdevumi par precēm un pakalpojumiem Latvijā – sasniegušas 42,1 miljonu eiro.
Programma nodrošina līdzfinansējumu līdz 30% apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām. Finansējums tiek piešķirts projektiem, kas atbilst programmas noteiktajiem kvalifikācijas un ekonomiskajiem kritērijiem.
Programmas ekonomiskais novērtējums liecina, ka tās īstenošana trīs gadu laikā varētu palielināt Latvijas eksporta apjomu par aptuveni 72 miljoniem eiro, savukārt programmas ekonomiskā ietekme prognozēta aptuveni trīs reizes lielāka par valsts ieguldīto finansējumu.
Latvija nostiprina vietu starptautiskajā kino industrijā
“Nezināmās sievietes” panākumi turpina Latvijā tapušu un ar Latvijas kino profesionāļu līdzdalību veidotu starptautisku projektu atpazīstamību pasaulē. Kristenas Stjuartes režijas debija “Ūdens hronoloģija”, kas filmēta Latvijā, pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, savukārt Latvijas kopražojuma filma “Neredzamā cīņa” guvusi starptautisku ievērību.
LIAA skatījumā šādu projektu nozīme sniedzas tālāk par tiešajiem izdevumiem filmēšanas laikā. Starptautiski kopražojumi dod Latvijas uzņēmumiem un kino profesionāļiem iespēju strādāt pasaules mēroga projektos, veido jaunus profesionālos kontaktus un vienlaikus stiprina Latvijas atpazīstamību kā vietai, kur iespējams īstenot augsta līmeņa starptautiskus audiovizuālos projektus.
“Nezināmās sievietes” Baltijas pirmizrāde paredzēta 15. oktobrī, atklājot Rīgas Starptautisko kino festivālu (RIGA IFF) kinoteātrī “Splendid Palace”.