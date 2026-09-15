Princis Harijs atzīmē 42. dzimšanas dienu - Megana publisko sirsnīgus ģimenes kadrus
Princis Harijs šodien, 15. septembrī, atzīmē savu 42. dzimšanas dienu. Šoreiz Saseksas hercoga svētki aizrit īpašā laikā – tikai dažas nedēļas pēc tam, kad viņš kopā ar sievu Meganu Mārklu un abu bērniem pēc sešiem ASV pavadītiem gadiem atgriezies uz dzīvi Lielbritānijā.
Dzimšanas dienā Harijs saņēmis arī publisku sveicienu no sievas. 45 gadus vecā Megana savā “Instagram” profilā publicējusi video montāžu ar vairākiem līdz šim neredzētiem ģimenes foto un video. Ieraksts sākas ar melnbaltu Harija portretu, bet tam seko kadri no ģimenes ikdienas un kopīgiem piedzīvojumiem. Vienā no fotogrāfijām Harijs redzams skūpstām piecus gadus veco meitu princesi Lilibetu, citā – kopā ar septiņus gadus veco dēlu princi Ārčiju gatavojoties spēlei ar loku un baloniem.
Montāžā redzams arī ģimenes labradors Pula, Harijs slēpojot kopā ar Lilibetu, kā arī ģimenes izbraucieni ar golfa auto un brauciens cauri zaļojošai ainavai. Starp ģimenes kadriem Megana ievietojusi arī romantisku melnbaltu fotogrāfiju, kurā abi ar Hariju skūpstās vīna dārzā. Video fonā skan grupas “The Hound + The Fox” kaverversija dziesmai “Simply the Best”.
“Viņš vienkārši ir pats labākais. Daudz laimes dzimšanas dienā, mana mīlestība," pie ieraksta vēsta Megana.
Arī pērn, kad Harijs svinēja 41. dzimšanas dienu, Megana vīru publiski sveica sociālajos tīklos, toreiz izvēloties desmit gadus senu Harija fotogrāfiju.
Šā gada dzimšanas diena princim aizrit jau jaunā dzīves posmā. Harijs un Megana ar bērniem nesen pārcēlušies atpakaļ uz Lielbritāniju, kur ģimene šobrīd cenšas iejusties jaunajā ikdienā. Pāris gan saglabājis arī savu māju Montesito, Kalifornijā, kā arī atpūtas īpašumu Portugālē.
Harijam tuvu stāvošs avots iepriekš norādījis, ka atgriešanās Lielbritānijā bijusi doma, par kuru princis domājis jau ilgāku laiku. Viņam esot svarīgi, lai Ārčijs un Lilibeta iepazītu arī vidi, kurā uzaudzis viņu tēvs, un saprastu savas ģimenes britu saknes. Savukārt Megana, kura pati uzaugusi Kalifornijā, esot gandarīta, ka bērniem tagad būs iespēja piedzīvot abas pasaules – gan dzīvi ASV, gan Lielbritānijā.
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