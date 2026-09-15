Pie lasītājiem nonāk Leldes Kovaļovas jaunākais romāns
Rakstnieces un kino producentes Leldes Kovaļovas vārds reti kuram lasītājam būs svešs. Plašu lasītāju atsaucību guvuši viņas spriedzes romāni, to skaitā jaunākie izdotie darbi “Stalkere” un “Klusie kaimiņi”. Pēc autores debijas romāna “Bezvēsts pazudušās” motīviem tapis skatītāju iemīļots seriāls, savukārt vairāki citi ar autores līdzdalību tapušie seriāli – “Nelūgtie viesi” un “Ķīlnieki” – vairākkārt kļuvuši par skatītākajiem vietējā satura projektiem.
Tagad Apgāds Zvaigzne ABC laiž klajā autores jaunāko grāmatu “Maksas sērotāja” –negaidītiem pavērsieniem bagātu trilleri par ģimeni, kurā katram ir kaut kas slēpjams. Lasītāju lielās intereses dēļ romāns iznāk Latvijas mērogam gana ievērojamā tirāžā – desmit tūkstošos eksemplāru.
Romāna galvenā varone Lina Eizere iztiku pelna neparastā veidā – viņa ir profesionāla maksas sērotāja un par atlīdzību apmeklē tādu cilvēku bēres, kurus nekad nav pazinusi. Viņas uzdevums ir būt neuzkrītošai, izrādīt vajadzīgās emocijas un neuzdot jautājumus. Taču ietekmīgā uzņēmēja Ričarda Dālberga bērēs Lina pamana kaut ko tādu, kas izsit viņu no ierastā vērotājas ampluā. Sieviete, kuru pārējie uzskata par mirušā meitu, patiesībā ir svešiniece – aktrise, kuru Lina atceras no kādas mazpilsētas kastinga aģentūras. Dažas dienas vēlāk sieviete pazūd bez vēsts. Mēģinājums noskaidrot, kas īsti noticis, ieved Linu arvien dziļāk Dālbergu ģimenes noslēpumos. Drīz kļūst skaidrs: šajā ģimenē katram ir savs stāsts un “skelets skapī”, taču vēlme sargāt pagātni var izrādīties bīstamāka par pašu noslēpumu. Izmeklēšanā Linai nāk talkā divi draugi – mācītājs Roberts un pilsētas morga darbinieks Valters –, taču būtiska loma stāstā ir arī kādam kaķim ar neparastu vārdu.
“Maksas sērotāja” turpina Leldei Kovaļovai raksturīgo psiholoģiskā trillera līniju – intrigu virza ne vien jautājums kas noticis?, bet arī aizdomas par cilvēkiem, viņu patieso motivāciju un to, kam no šķietami redzamā drīkst uzticēties. Romānam paredzēts arī turpinājums, kurā Lina, Roberts un Valters izmeklēs atkal jaunu noslēpumainu lietu.