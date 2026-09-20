Seriāls “Glābējzvans” savulaik guva lielu popularitāti arī Latvijā.
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Šodien 07:50
Viņi bija 90. gadu jauniešu elki - kā 37 gadus vēlāk klājas kulta seriāla “Glābējzvans” zvaigznēm?
No 1989. līdz 1993. gadam seriāls “Glābējzvans” (“Saved by the Bell”) bija viens no tiem, pie kura televizoru ekrāniem pielipa vesela paaudze. Skaisti pusaudži, skolas gaitas, pirmās mīlestības, greizsirdība, draudzība un neizbēgamās nepatikšanas – Beisaidas vidusskolas audzēkņu dzīvei sekoja miljoniem skatītāju visā pasaulē, tostarp arī Latvijā.
Taču seriāls nebija tikai viegla pusaudžu komēdija. Tajā tika skartas arī tolaik jauniešiem aktuālas tēmas – vienaudžu spiediens, sarežģītas attiecības un pat atkarību problēmas.
“Glābējzvans” par zvaigznēm padarīja tādus aktierus kā Marku Polu Goselāru, Mario Lopesu, Dastinu Daimondu, Tifāniju-Amberu Tīsenu, Elizabeti Bērkliju un Larku Vūrhīsu. Dažiem seriāls kļuva par tramplīnu ilgai karjerai Holivudā, citu dzīves pēc tā izvērtās daudz sarežģītāk.
Tagad, 37 gadus pēc seriāla pirmizrādes, atskatāmies, kā klājies reiz tik populārajiem “Glābējzvana” aktieriem un kur viņi ir šodien.