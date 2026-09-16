Miris dizainers, kurš ģērba Šēru, Tīnu Tērneri un Dolliju Pārtoni
Leģendārais modes dizainers un skatuves tērpu mākslinieks Bobs Makijs, kurš radījis apģērbus daudzām pasaules lielākajām zvaigznēm, pirmdien devies mūžībā. Viņam bija 87 gadi. Deviņas “Emmy” balvas ieguvušā dizainera tērpus pēdējos gados izvēlējās arī jaunākās paaudzes slavenības, tostarp Sabrina Kārpentere un Mailija Sairusa.
Boba Makija pārstāvis izdevumam “Fox News Digital” apstiprināja, ka dizainera nāves iemesls bija pneimonija. “Ar smagu sirdi paziņojam, ka šodien mūžībā devies Bobs Makijs,” teikts ierakstā viņa oficiālajā “Instagram” kontā. “Viņš savus 87 dzīves gadus nodzīvoja pilnvērtīgi, piepildot sapni kļūt par modes un skatuves tērpu dizaineru, kas bija viss, ko viņš jebkad vēlējās darīt. Viņa ģenialitāte un neparastie tērpi dzīvos vēl ilgi, turpinot nest skaistumu šajā pasaulē,” norādīts paziņojumā.
Par modes mākslinieka aiziešanu mūžībā skumst viņa mazmeita Alisa Taunsenda, mazmazmeitas Kaila un Keira Taunsendas, kā arī bijusī sieva Lulū Portere.
Makijs bija pazīstams ar mirdzošiem un teatrāliem tērpiem, kas palīdzēja radīt neaizmirstamu skatuves tēlu tādām dīvām kā Šēra, Kerola Bērneta, Daiena Rosa, Dollija Pārtone un Tīna Tērnere.
Viņa karjera strauji uzplauka pēc tam, kad viņš sāka veidot tērpus Mitsijai Geinorei. Vēlāk Makijs kļuva pārraides “The Carol Burnett Show” kostīmu mākslinieks un nostrādāja populārajā televīzijas šovā visas 11 sezonas.
“Savā iespaidīgajā karjerā Bobs Makijs lieliski izprata tērpa īpašo spēku komēdijā – tas palīdz radīt tēlu un kļūst par daļu no tās radošās enerģijas, kas piešķir komēdijai dzīvību,” izdevumam “Fox News Digital” sacīja “National Comedy Center” izpilddirektore Džērnija Gundersone. “Viņa darbs ar Kerolu Bērnetu un “The Carol Burnett Show” aktieriem, ar Šēru, sākot jau no “The Sonny & Cher Comedy Hour”, kā arī ar Džoanu Riversu, Betu Midleri un Lusilu Bolu palīdzēja radīt dažus no neaizmirstamākajiem komēdijas mirkļiem televīzijā un uz skatuves.”
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Viens no slavenākajiem Boba Makija radītajiem tērpiem bija Šēras iespaidīgais spalvu kostīms, kurā dziedātāja ieradās uz 1986. gada Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju.
Par savu darbu Makijs saņēma deviņas “Emmy” balvas, “Tony” godalgu par tērpiem Šēras šovā “The Cher Show”, kā arī trīs reizes bija nominēts “Oskara” balvai.
“Neviens pat neuzdrīkstējās veidot kleitas ar ap kaklu sasienamu augšdaļu, līdz Šēra septiņdesmitajos gados sāka tādas valkāt savā un Sonija šovā. Un tad pēkšņi šādas kleitas parādījās visu dizaineru kolekcijās,” Bobs Makijs savulaik stāstīja žurnālam “People”. “Pēc tam meitenes sāka atkailināt daudz vairāk ķermeņa, nekā vajadzētu, jo arī Šēra rādīja vairāk, nekā vajadzētu. Taču viņai tas izskatījās labi.”
Fliteri, spalvas, pērlītes un krietna deva skatuviska krāšņuma kļuva par Makija rokraksta neatņemamu sastāvdaļu un padarīja viņu par vienu no atpazīstamākajiem kostīmu māksliniekiem Holivudā.
Makija radītie tērpi savu aktualitāti nav zaudējuši arī pēc vairākiem gadu desmitiem. Pēdējos gados viņa agrāk radītos apģērbus arvien biežāk izvēlas jaunākās paaudzes zvaigznes. Viena no tām ir Sabrina Kārpentere, kura vairākkārt nozīmīgus pasākumus apmeklējusi Makija “vintage” tērpos. Īpašu uzmanību dziedātāja izpelnījās 2024. gada “MTV Video Music Awards” ceremonijā, kad uz sarkanā paklāja kāpa mirdzošā sudraba baltā Makija darinātā retro kleitā. Sākotnēji šis tērps bija radīts Madonnas priekšnesumam 1991. gada Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā.
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Pēc ziņas par Makija nāvi Kārpentere viņam veltīja piemiņas ierakstu “Instagram” blogā, daloties ar vairākiem leģendāriem dizainera tērpiem, kurus pati valkājusi pēdējo gadu laikā.
“Esmu ārkārtīgi satriekta,” viņa rakstīja “Instagram” stāstos. “Jūtos tik laimīga, ka man bija iespēja satikt Bobu. Viņa neatkārtojamie darbi mani ir iedvesmojuši un devuši man tik daudz prieka un pārliecības par sevi. Un tā būs vienmēr. Makija meitene uz mūžu.”
Vēl pirms nāves Makijs atzina, ka jaunās paaudzes skatuves māksliniekiem, tostarp Sabrinai Kārpenterei, Mailijai Sairusai un Zendajai, radusies liela interese par viņa agrāk tapušajiem tērpiem.