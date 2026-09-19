Pēc “Amerikāņu skaistums” viņai paredzēja spožu nākotni - kur šodien ir Mena Suvari?
Bija laiks, kad šķita – amerikāņu aktrisi Menu Suvari varēja sastapt teju visur. Viņas seja rotāja žurnālus, viņa filmējās vienā no desmitgades apspriestākajām filmām, kļuva par daļu no kulta komēdijas “Amerikāņu pīrāgs” un vēl paguva parādīties mūzikas videoklipā, kas daudziem arī šodien acumirklī atsauc atmiņā 2000. gadu sākumu. Taču pēc žilbinošā karjeras sākuma Suvari no Holivudas pirmās līnijas pamazām pazuda.
Mena Suvari savu karjeru sāka kā modele, bet kino debitēja 1997. gadā filmā “Nowhere”. Viņas dzīvi pilnībā mainīja 1999. gads – tobrīd vien 20 gadus vecā aktrise gandrīz vienlaikus parādījās divās filmās, kas kļuva par sava laikmeta simboliem. Viena no tām bija “Amerikāņu pīrāgs”, kurā viņa atveidoja Heteri – simpātisko kora meiteni un Oza, kuru spēlēja Kriss Kleins, mīļoto. Filma kļuva par milzu hitu, bet Suvari vēlāk atgriezās arī “Amerikāņu pīrāgs 2” un 2012. gada “Amerikāņu pīrāgs: Salidojums”.
Taču tajā pašā gadā viņa vēl lielāku slavu ieguva ar pavisam citādu lomu. Sema Mendesa drāmā “Amerikāņu skaistums” Suvari spēlēja Andželu Heisu – pusaudzi, par kuru fantazē pusmūža krīzi piedzīvojošais Lesters Bērnhems, kuru atveidoja aktieris Kevins Speisijs. Filma ieguva piecas “Oskara” balvas, bet Suvari par savu sniegumu saņēma BAFTA nomināciju un kopā ar aktieru ansambli – ASV Kinoaktieru ģildes balvu.
Tobrīd šķita, ka Holivudā piedzimusi jauna A klases zvaigzne. Pēc “Amerikāņu skaistums” sekoja romantiskā komēdija “Lūzeri”, kurā Suvari atkal filmējās kopā ar “Amerikāņu pīrāgs” zvaigzni Džeisonu Bigsu, kā arī lomas filmās “Cukurs un pipari”, “Deva”, “Klīst baumas, ka …”, “Domino”, “Beauty Shop” un “Meitene no fabrikas”.
Un, protams, neaizmirstama ir arī Menas Suvari paradīšanās dziesmas “Teenage Dirtbag” videoklipā. Vairāk nekā divdesmit gadus vēlāk šī saikne ar 2000. gadu sākuma popkultūru joprojām seko aktrisei – pat viņas 2025. gada filmā “Ick” skan “Teenage Dirtbag”.
No malas varēja šķist, ka pēc pirmajiem milzu panākumiem Suvari karjera pēkšņi apsīkusi, taču patiesībā aktrise turpināja strādāt gandrīz nepārtraukti – vienkārši lielie studiju grāvēji tika nomainīti pret mazākām filmām un televīziju. Suvari diemžēl tā arī neieguva tik lielu slavu kā Andželīna Džolija vai Rīza Viterspūna, lai gan 90. gadu beigās šķita, ka viņai ir visas iespējas kļūt par vienu no savas paaudzes lielākajām Holivudas zvaigznēm.
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Tas gan netraucēja viņai iegūt lomas. Suvari parādījās atzinīgi novērtētajā seriālā “Sešas pēdas zem zemes”, vēlāk “Čikāga liesmās”, “Amerikāņu šausmu stāsts”, “South of Hell” un seriālā “American Woman” kopā ar citu 90. gadu kino ikonu Alīsiju Silverstounu.
Pati Suvari 2026. gada intervijā atzinusi, ka pēc milzīgajiem “Amerikāņu pīrāgs” un “Amerikāņu skaistums” panākumiem Holivudas sistēmā jutusies apjukusi. Viņa industrijā bija nonākusi ļoti jauna un tikai vēlāk sapratusi, cik nežēlīgs var būt spiediens, kas pavada pēkšņu slavu. Turklāt aiz publiskā “meitenes no kaimiņmājas” tēla slēpās daudz sarežģītāka dzīve.
2021. gadā Suvari izdeva autobiogrāfiju “The Great Peace”, kurā ļoti atklāti rakstīja par bērnībā piedzīvotu seksuālu vardarbību, destruktīvām attiecībām, narkotiku lietošanu un gadiem ilgu mēģinājumu sadzīvot ar pagātnes traumām. Aktrise vēlāk sacīja, ka grāmatas izdošana viņai ļāvusi beidzot pārtraukt slēpt daļu no savas dzīves.
Šobrīd Suvari ir 47 gadi. Kopš 2018. gada viņa ir precējusies ar Maiklu Houpu, bet 2021. gadā pasaulē nāca pāra dēls Kristofers Aleksandrs. 2025. gada nogalē aktrise stāstīja, ka pašas bērnībā piedzīvotais būtiski ietekmējis to, kā viņa audzina savu dēlu – viņai īpaši svarīgi esot, lai bērns zinātu, ka ģimenē drīkst runāt arī par sarežģītām lietām.
Un arī profesionāli Suvari nebūt nav aizgājusi pensijā. Vēl salīdzinoši nesen, 2024. gadā, viņa pat saņēma savu pirmo “Emmy” nomināciju – par detektīves Tompsones lomu seriālā “RZR”.
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Savukārt 2025. gadā Suvari atgriezās pie savām popkultūras saknēm savdabīgajā šausmu komēdijā “Ick”, kur filmējās kopā ar “Supermens atgriežas” zvaigzni Brendonu Rautu. Filmā abi aktieri pat tika digitāli “atjaunināti”, lai atveidotu savu varoņu jaunākās versijas – Suvari gadījumā tas neizbēgami atsauca atmiņā viņas 90. gadu beigu lomas.
Arī 2026. gadā viņa turpina parādīties jaunās filmās, tostarp “Vampires of the Velvet Lounge” un “The Dresden Sun”, bet aprīlī aktrise bija redzama arī uz “Fashion Trust U.S. Awards” sarkanā paklāja Losandželosā.
Kā atzina pati aktrise, viens no jautājumiem, ko viņa saņem nepārtraukti, ir, vai sekos vēl viens “Amerikāņu pīrāgs”. Aktrise atzina, ka interese par vēl vienu turpinājumu ir milzīga, savukārt Džeisons Bigss sacīja, ka gan viņš, gan Suvari labprāt vēlreiz atgrieztos savās lomās. Pagaidām gan oficiāla jauna filma nav izziņota.