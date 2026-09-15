"Lai manu dzimšanas dienu svin visa Latvija!" Mūziķi piepildīs Jāņa Streiča īpašo vēlējumu
Preiļu kultūras namā 19. septembrī plkst. 18.00 Jāņa Streiča radošie līdzgaitnieki un pazīstami Latvijas mūziķi piepildīs režisora vēlējumu – viņa 90. dzimšanas dienu svinēt kā dzīvespriecīgus svētkus visā Latvijā.
Sagaidot kinorežisora Jāņa Streiča 90.gadu jubileju, šonedēļ Latvijas raidstacijās sāk skanēt pirmās dziesmas no topošā mūzikas albuma “Mans draugs Jānis Streičs”, kas jau 19.septembrī Preiļos un 26.septembrī Rīgā būs klausāmas īpašā koncertstāstā “Mans draugs Jānis Streičs”. Albums digitālajā versijā tiks izdots tuvākajās dienās.
Kā pirmās pie klausītājiem nonāk grupas “The Sound Poets” aranžētā dziesma “Vālodzīte”, ko kopā ar grupu izpilda Renārs Kaupers. Dziesmai nācis klajā videoklips, tā autors - Gints Fārenhosts. Raidstacijās sāk skanēt arī grupas “Kautkaili” aranžētā “Viss nāk un aiziet tālumā”, ko izpilda Kristīne Pāže, grupa “Kautkaili”.
Atgādināsim, ka mūzikas albumā “Mans draugs Jānis Streičs” būs iekļauta mūzika jaunās apdarēs no tādām kinofilmām kā “Teātris”, “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, “Likteņdzirnas”,“Uzticamais draugs Sančo”, “Rūdolfa mantojums”, “Vecās pagastmājas mistērija”, “Svešās kaislības” u.c..
Albuma izdošanā piedalās “The Sound Poets”, “Kautkaili”, “Carnival Youth”, “Citi zēni”, Aija Andrejeva. Tas sākotnēji būs izdots digitālā formātā un vēlāk arī platē. Dziesmu aranžijas veidojuši paši izpildītāji un Kaspars Ansons.
Albuma dziesmas iekļautas arī koncertuzvedumā “Mans draugs Jānis Streičs”, kas 19.septembrī izskanēs viņa dzimtajā pusē – Preiļos (Kultūras namā) un 26.septembrī Rīgā (kinoteātrī Splendid Palace).
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Koncerta iecere balstīta paša režisora novēlējumā – lai viņa 90 gadu jubileja tiktu svinēta visā Latvijā kā dzīvespriecīgi svētki, neatkarīgi no tā, vai viņš pats būs klātesošs. “Vai es būšu klātesošs vai es nebūšu klātesošs, bet es gribu, lai manu dzimšanas dienu svin visa Latvija", tā koncerta producentei Anetei Kalniņai vēl nesen teicis Jānis Streičs.
Koncerta režisore Viktorija Streiča atklāj, ka šis nebūs piemiņas pasākums, bet gan dzīves, mākslas un Latvijas kino svētki – tādi, kādus pats režisors bija iecerējis savā jubilejas gadā. “Gaidāmais notikums ir iespēja vēlreiz apzināties Jāņa Streiča radošās personības daudzpusību un lielumu. Un to darīsim, respektējot viņa stilu, tēlainību, dzīvesprieku un spēju savienot pamatvērtības ar jauneklīgumu dažādās izpausmēs. Lai gan Jānis Streičs devās mūžībā, viņa radošais gars, dzīvesprieks un ieceres turpina dzīvot,” stāsta Viktorija Streiča.
Koncerta struktūru veido Jāņa Streiča filmogrāfijā būtiski tēli, cilvēki, dzīvās sarunas un dzīvā mūzika. Uz skatuves satiksies tā sauktie “Streiča aktieri”, kuru vidū būs Gundars Āboliņš, Artūrs Skrastiņš, Jānis Paukštello, Olga Dreģe, Uldis Dumpis, Ivars Kalniņš, kā arī citi režisora radošie līdzgaitnieki, arī kino kritiķe Daira Āboliņa. Pasākuma muzikālo kodolu veidos mūzika no Jāņa Streiča kinofilmām, ko izpildīs “Carnival Youth”, “The Sound Poets”,“Kautkaili”, “Citi zēni” un Aija Andrejeva.
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Koncertstāsts 19.septembrī plkst. 18:00 – Preiļu kultūras namā (vēl pieejamas biļetes uz ģenerālmēģinājumu plkst.14:00) un 26. septembrī plkst. 19:00 – Rīgā, kinoteātrī “Splendid Palace”. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs.