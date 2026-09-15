Kurš guļ vislabāk, tas uzvar! Tokijā rīkos gulēšanas sacensības ar iespaidīgu naudas balvu
Tokijā drīzumā gaidāmas sacensības, kurās dalībniekiem nebūs ne jāskrien, ne jālec, ne jālauza galva sarežģītos uzdevumos. Gluži pretēji – lai uzvarētu, būs pēc iespējas labāk… jāguļ.
Japānas galvaspilsētā 5. oktobrī plānots visai neparasts pasākums – gulēšanas sacensības, kurās aptuveni 90 minūšu laikā tiks noskaidrots, kurš dalībnieks prot gulēt viskvalitatīvāk. Un ar vienkāršu skaļu krākšanu šoreiz nepietiks.
Tiek vēstīts, ka sacensību laikā dalībniekiem tiks piestiprināti īpaši sensori, kas sekos līdzi viņu miegam. Tiks vērtēts, cik ātri cilvēks spēj aizmigt, cik dziļš ir viņa miegs, cik stabils tas saglabājas un kāda ir kopējā miega kvalitāte. Pēc tam visi iegūtie dati tiks apkopoti īpaši izstrādātā “miega indeksā”, kas arī palīdzēs noteikt sacensību čempionu.
Turklāt motivācijas kārtīgi izgulēties netrūks – galvenajam uzvarētājam paredzēta 2,22 miljonu jenu naudas balva, kas ir aptuveni 12–14 tūkstoši eiro.
Organizatori paredzējuši arī vairākas īpašās nominācijas. To vidū būs “Dziļā miega balva”, kā arī visai noslēpumaini nosaukta kategorija “Akrobātiskais apgrieziens”, kas, visticamāk, novērtēs tos gulētājus, kuri miega laikā demonstrēs īpaši iespaidīgu grozīšanos. Arī tukšām rokām dalībniekiem prom doties nevajadzētu – ikviens saņems nejauši izvēlētu “miega dāvanu”. Kas tieši tajā būs, organizatori pagaidām neatklāj.
Tomēr tiem, kuri jau izdomājuši pirms sacensībām negulēt visu nakti, lai pēc tam 90 minūšu laikā “izslēgtos” rekordātrumā, nāksies vilties. Noteikumi paredz, ka dalībniekiem aizliegts apzināti ierasties uz sacensībām neizgulējušiem. Organizatori vēlas noskaidrot nevis to, kurš ir visvairāk pārguris, bet gan to, kurš patiešām spēj sasniegt labāko miega kvalitāti.
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Plānotas trīs sacensību sesijas, katrā piedaloties aptuveni 20 cilvēkiem. Dalība ir bez maksas, bet pieteikšanās atvērta līdz 16. septembrim.
Lai gan pasākums izklausās pēc sapņu darba cilvēkiem, kuri regulāri atliek modinātāju “vēl uz piecām minūtēm”, tam ir arī nopietnāks mērķis. Organizatori ar sacensībām vēlas pievērst uzmanību miega trūkumam Japānā, kur iedzīvotāju vidējais miega ilgums tiek uzskatīts par vienu no zemākajiem pasaulē.