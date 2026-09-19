Viljams un Harijs vairs nav pieejami, taču cerība nav zudusi...
Slavenības
Šodien 07:31
Gribi ieprecēties karaliskajā ģimenē? Lūk, 10 brīvie prinči, princeses un citi aristokrāti
Ja sapnis par ieprecēšanos karaliskajā ģimenē vēl nav atmests, izrādās – izvēle ir krietni plašāka, nekā sākotnēji varētu šķist. Princis Viljams un princis Harijs jau gadiem ir precēti, taču gan britu karaļnamā, gan citās Eiropas un pasaules monarhijās netrūkst jaunu prinču, princešu un aristokrātu, kuru sirdis vismaz oficiāli vēl nav aizņemtas.
Starp viņiem ir gan nākamie troņmantnieki, gan attālāki karalisko dinastiju pēcteči – no Dānijas, Spānijas un Nīderlandes līdz Jordānijai un Lielbritānijai. Dažiem nākotnē varētu piederēt kronis, citiem – vien slavens uzvārds un vieta troņa mantošanas rindā.
Tātad, ja bērnībā sapņots par princi baltā zirgā, princesi vai dzīvi pilī, teorētiski visas cerības vēl nav zudušas. Lūk, 10 no šobrīd iekārojamākajiem neprecētajiem karaļnamu pārstāvjiem, kuriem vērts pievērst uzmanību.