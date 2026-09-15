No žilbinoša glamūra līdz modes eksperimentiem: spilgtākie tērpi uz “Emmy 2026” sarkanā paklāja
Televīzijas pasaules spožākās zvaigznes 14. septembra vakarā pulcējās Losandželosā uz 78. “Primetime Emmy Awards” ceremoniju, un, vēl pirms tika sadalītas ...
Sarkanais paklājs
Šodien 12:10
FOTO. Šie tērpi lika atskatīties! “Emmy 2026” sarkanā paklāja spilgtākie tēli
Televīzijas pasaules spožākās zvaigznes 14. septembra vakarā pulcējās Losandželosā uz 78. “Primetime Emmy Awards” ceremoniju, un, vēl pirms tika sadalītas prestižās statuetes, uzmanības centrā nonāca sarkanais paklājs.
Caurspīdīgi audumi, mirdzošas pērlītes, košas krāsas, iespaidīgi silueti un drosmīgi stila eksperimenti – arī šogad slavenības bija parūpējušās, lai viņu tērpi paliktu atmiņā ne mazāk kā vakara uzvarētāji. Starp vakara apspriestākajiem tēliem bija Zendajas izsmalcinātā baltā kleita, Selēnas Gomesas zeltītais veidols un Ajo Edebiri gaiši zilais tērps ar milzīgu sarkanu banti.
Taču pārsteigt centās ne tikai dāmas – arī kungi uz “Emmy” sarkanā paklāja demonstrēja gan klasisku eleganci, gan daudz drosmīgākas modes izvēles.