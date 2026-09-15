FOTO: 50 gadus pēc “Čārlija eņģeļu” pirmizrādes zvaigznes atkal kopā - “Emmy” ceremonijā piemin mūžībā aizgājušo eņģeli
Leģendārā seriāla “Čārlija eņģeļi” zvaigznes Džeklina Smita, Keita Džeksone un Šerila Leda pēc daudziem gadiem atkal satikās uz vienas skatuves, 78. “Primetime Emmy Awards” ceremonijā atzīmējot seriāla 50. gadadienu un emocionāli pieminot savu mūžībā aizgājušo kolēģi Faru Fosetu.
Smita, 80, Džeksone, 77, un Leda, 75, pirmdien, 14. septembrī, kāpa uz “Peacock Theater” skatuves Losandželosā, lai pasniegtu balvu kategorijā “Labākais drāmas seriāls”. Ceremonijas vadītāja Mariska Hārgiteja viņas pieteica kā “trīs skaistas un drosmīgas slepenās aģentes, kuras ar katru misiju lauza stereotipus”, piebilstot, ka savulaik ar seriālu bijusi apsēsta ne tikai viņa, bet arī visa pasaule.
Uz skatuves aktrises izmantoja iespēju, lai pieminētu arī savu bijušo kolēģi Faru Fosetu, kura 2009. gadā 62 gadu vecumā nomira no anālā kanāla vēža, kas bija izplatījies uz aknām. “Es vēlētos pieminēt kādu, kura šovakar nestāv šeit kopā ar mums, un tā ir mana draudzene Fara Foseta,” sacīja Smita. “Viņa ir šeit kopā ar mums visu kopīgajās atmiņās.”
Džeksone piebilda, ka Foseta bijusi “vismirdzošākais eņģelis no visiem”: “Viņu mīlēja miljoniem cilvēku visā pasaulē, un mīl joprojām. Viņi viņu nekad neaizmirsīs, un arī mēs neaizmirsīsim. Esmu pārliecināta, ka arī jūs ne.”
Savukārt Leda ar smaidu atgādināja par Fosetas ikonisko 1976. gada fotogrāfiju sarkanā peldkostīmā, jokojot, ka tā joprojām dzīvojot “daudzu vīriešu prātos un garāžās”.
Džeksone, Smita un Foseta bija sākotnējās “Čārlija eņģeļu” zvaigznes, kad seriāls pirmizrādi piedzīvoja 1976. gadā. Pēc pirmās sezonas Foseta seriālu pameta, un otrajā sezonā viņas vietā vienai no galvenajām lomām pievienojās Šerila Leda. Viņa seriālā palika līdz tā noslēgumam 1981. gadā. Savukārt Džeksone seriālu pameta pēc trešās sezonas 1979. gadā.
“Čārlija eņģeļi” kļuva par vienu no sava laikmeta atpazīstamākajiem televīzijas seriāliem, bet tā galveno varoņu tēli – par popkultūras ikonām.
Oriģinālie “Čārlija enģeļi” piecu sezonu un 115 epizožu garumā piedāvāja asa sižeta stāstus ar stilizētu estētiku, kur centrā bija trīs privātdetektīves, kas strādā aģentūrā Čārlija vadībā. Seriāla sākotnējais trio ātri kļuva par sava laika ikonām, un tieši šis sieviešu vadītais darbības formāts palīdzēja šovam nostiprināties kā vienam no 70. gadu TV spilgtākajiem un atpazīstamākajiem projektiem.
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Vēlāk stāsts pārcēlās uz lielo ekrānu — 2000. gadā ar Kameronu Diazu, Drū Berimoru un Lūsiju Liu, piedāvājot hiper-stilizētu versiju, kurai 2003. gadā sekoja turpinājums. Savukārt 2019. gadā sekoja jauna versija ar Kristenu Stjuarti, Noami Skotu un Ellu Balinsku.