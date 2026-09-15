Drošības bažu dēļ princis Harijs un Megana pārceļ bērnus uz citu skolu
Princis Harijs un Megana Mārkla nolēmuši pārcelt savus bērnus – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – uz citu skolu Lielbritānijā. Lēmums pieņemts pēc konsultācijām ar ģimenes drošības komandu.
"Lēmums bērniem mainīt skolu tika pieņemts pēc diskusijas ar ģimenes drošības komandu par pašreizējās situācijas praktiskajiem aspektiem," teikts Saseksas hercoga un hercogienes pārstāvja paziņojumā.
Vienlaikus pāris uzsvēris, ka lēmums nekādā veidā nav saistīts ar skolas vai tās darbinieku darbu. "Vecāki joprojām ir ārkārtīgi pateicīgi visiem skolotājiem un darbiniekiem par mīlestību, rūpēm un darbu, ko viņi veltījuši ģimenei. Šo lēmumu nekādā gadījumā nevajadzētu interpretēt kā skolas vai bērniem sniegtās izcilās aprūpes kritiku," norādīja pāra pārstāvis.
Harijs, Megana un abi viņu bērni augusta beigās pārcēlās uz Lielbritāniju pēc sešiem Kalifornijā pavadītiem gadiem. Publiski nav zināms, kur tieši ģimene šobrīd dzīvo Lielbritānijā, kā arī nav atklāts, kurā skolā iepriekš bija uzņemti Ārčijs un Lilibeta.
Pēc atgriešanās Lielbritānijā Harijs un Megana saglabā privātpersonu statusu un nav atgriezušies pie strādājošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem. Tas tika atkārtoti uzsvērts arī pagājušajā nedēļā publiskotā paziņojumā, kas tapis karaļa Čārlza III vadībā.
Šis statuss nozīmē arī to, ka pārim automātiski nepienākas no nodokļu maksātāju līdzekļiem finansēta bruņota policijas apsardze, kāda ir, piemēram, karalim Čārlzam III un princim Viljamam.
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Pēdējos sešus gadus, dzīvojot ASV, Harijs un Megana izmantojuši privāti finansētu apsardzi. Pāris pagaidām nav publiski komentējis, kā tieši tiek organizēta viņu drošība pēc atgriešanās Lielbritānijā.
Harija un Meganas privātās dzīves ainiņas
Kā zināms, 2020. gadā, kad Saseksu pāris atteicās no vecāko strādājošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem, tika noteikts, ka viņu aizsardzības jautājumi Lielbritānijā tiks izvērtēti katrā gadījumā atsevišķi. Harijs vēlāk tiesā apstrīdēja lēmumu samazināt viņam pieejamo valsts finansēto apsardzi, taču pagājušajā gadā apelāciju zaudēja.
Lai gan Harijs un Megana savu pārcelšanos uz Lielbritāniju plaši nav komentējuši, svētdien Megana sociālajā tīklā "Instagram" dalījās ar ieskatu ģimenes jaunajā ikdienā.