Tik dažādi, bet ar vienu mērķi - iepazīsties ar pašmāju šova "Limuzīns dāvanā" jaunajiem dalībniekiem
No šodienas kanālā "360" un izklaides platformā "Tet+" sākas intrigu piepildītās stratēģijas spēles "Limuzīns dāvanā" otrā sezona. Policiste, profesionāls pokera spēlētājs, dzimtas koku pētnieks, taksometra vadītāja un citi - iepazīsti dalībniekus, kuri veidos alianses, meistarīgi blefos un cīnīsies par galveno balvu.
Stratēģijas spēles “Limuzīns dāvanā” otrajā sezonā Dikļu pilī ieradušies 12 spilgti dalībnieki, kas skatītājiem prezentēs savas viltīgākās stratēģijas, cīnoties par jaunas mašīnas atslēgām.
Šajā spēlē svarīga ne vien veiksme, bet arī spēja lasīt cilvēkus! Kam saglabāt noslēpumus, kalt plānus un ļauties blefam izdosies labāk – psiholoģijas pārzinējai, policistei vai varbūt kādreizējai televīzijas personībai? Iepazīsti dalībniekus un veic prognozes – kurš no viņiem spēs apspēlēt pārējos?
Uzņēmējs un pokera meistars Nils
Uzņēmējs no Mārupes, kuru ārēji varētu sajaukt ar kādu slavenu politiķi. Taču Nila dzīvē bez uzņēmējdarbības netrūkst arī azarta – viņš aizraujas ar pokeru un piedalās lielos pokera turnīros visā Eiropā.
"Mafijas" cienītāja Līga
Talantu medniece, kura pati sevi dēvē arī par galvu mednieci. Līgai īpaši patīk spēlēt “Mafiju”, tāpēc cilvēku uzvedības vērošana, blefošana un mēģinājumi atšķirt patiesību no meliem viņai nebūt nav sveši.
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Kādreizējā televīzijas personība Anita
Ogres vietējā slavenība un bijusī Ogres TV moderatore, kura savu pilsētu un tās cilvēkus pazīst ļoti labi. Anita ir arī divu grāmatu autore – viņa sarakstījusi grāmatas par Vilmu Milleri un Edgaru Liepiņu. Nākamgad kopā ar vīru, kuru pazīst jau 70 gadus, Anita svinēs zelta kāzas.
Dzimtas koku eksperts Kristiāns
Kristiāna dzīves ceļš nav bijis viegls, taču viņš lepojas ar to, ka spējis pārraut līdzšinējo dzīves loku un izveidot pats savu ceļu. Par savu paveikto viņš saņēmis arī “Latvijas Lepnuma” balvu jauniešu kategorijā. Ikdienā Kristiāns strādā par skolotāju, bet paralēli vada savu dzimtas vēstures pētniecības uzņēmumu, palīdzot cilvēkiem atklāt savu dzimtas koku un saknes.
Policiste Iveta
Policiste no Talsiem, kura pati uzskata, ka no viņas neko nav iespējams noslēpt. Ikdienas darbs iemācījis Ivetai būt vērīgai, pamanīt detaļas un uzticēties savai intuīcijai – prasmes, kas lieti noderēs arī šajā spēlē.
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Mākslinieciskais Raitis
Grupas “Dziļi vienalga” bundzinieks, kuram mūzika nav tikai darbs vai aizraušanās – brīvajā laikā viņš pats raksta gan mūziku, gan dzeju. Raitis uzskata ritmu par savu stihiju, taču šoreiz viņam būs jāatrod arī īstais ritms spēlei.
Blefotājs Ingars
Liels blefotājs, kurš jau atlasē nodemonstrēja, ka māk pārliecinoši spēlēt savu lomu. Toreiz Ingars uzdevās par automehāniķi, lai gan patiesībā viņam pašam pieder autoserviss. Vai arī spēlē viņa blefs būs tikpat pārliecinošs?
Ilggadējā kazino darbiniece Anna
Anna nāk no septiņu bērnu ģimenes, bet viņas dzīve bijusi cieši saistīta arī ar Lietuvu – viņas dzīvesbiedrs ir lietuvietis. Ilgus gadus Anna strādājusi kazino, kur iemācījusies pielāgoties visdažādākajām situācijām un, kā pati saka, arī lieliski stāstīt pasakas.
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Daudzpusīgā Sandra
Sandra ir pieredzējusi skatuves dzīvi – viņa piedalījusies šovā “Dejo nost!” un astoņus gadus Vācijā uz skatuves dejojusi vēderdejas. Tur viņa arī filmējusies “Marlboro” reklāmā, kur iejutusies panka lomā. Nesen Sandra cietusi autoavārijā un palikusi bez automašīnas, tāpēc šobrīd viņai ir īpaši svarīgi atrast jaunu braucamo.
Ģimenes loģistikas meistars Edgars
Uzņēmējs, kura ikdienā liela nozīme ir automašīnai – viņš bērnus pārvadā kravas busiņā. Taču ar to Edgara transporta vajadzības nebeidzas. Viņam nepieciešams auto, lai varētu pārvadāt ne tikai bērnus, bet vajadzības gadījumā arī sievasmāti.
Psiholoģijas entuziaste Laura
Mārketinga speciāliste, kuras lielākā aizraušanās ir psiholoģija. Interese par cilvēku uzvedību un domāšanu nav tikai hobijs – arī savu bakalaura darbu Laura rakstījusi psiholoģijas jomā.
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Darbarūķis Alberts
Albertam pieder savs būvniecības uzņēmums, taču ar uzņēmēja dzīvi viņa ikdiena neaprobežojas. Paralēli biznesam Alberts strādā par sētnieku – profesiju apvienojums, kas viņu noteikti izceļ citu dalībnieku vidū.
Spēles vadītāja un pils saimnieka lomā šajā sezonā iejutīsies aktieris Lauris Subatnieks, kurš dalībniekiem būs sagatavojis ne tikai nopietnus pārbaudījumus, bet arī pārsteigumus.
Kurš prot vislabāk melot? Kurš spēs nolasīt citus? Kuras alianses izdzīvos, un kurš īstajā brīdī nodos savējos? Stratēģijas spēles “Limuzīns dāvanā” otrā sezona – no 15. septembra katru otrdienu pulksten 21.25 kanālā "360" un izklaides platformā "Tet+". Turklāt šodien, 15. septembrī, skatītājus sagaida īpašs sezonas starts – jau pirmajā vakarā būs skatāmas uzreiz divas raidījuma epizodes.