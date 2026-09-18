Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju šovi un komēdijseriāls "Avīze"
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ klāt sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" astotā sezona, stratēģijas spēles "Limuzīns dāvanā" otrā sezona un seriāls "Avīze".
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Sākusies “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana
Jau šoruden pie televīzijas skatītājiem kanālā 360 un izklaides platformā Tet TV+ ar jauniem pārsteigumiem, skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām par ...
Šīs sezonas dalībnieces vieno vēlme mainīt dzīvi, taču katra no viņām projektā ierodas ar atšķirīgu pieredzi. Viņu stāstos īpaši izceļas četras skarbas likteņa līnijas – piederības meklējumi, zaudētas attiecības ar bērniem, vardarbības pieredze un alkohola atkarība.
Dzīve ļoti atšķirīgām personībām zem viena jumta – vai šajā gadījumā vairākos kemperos – nebūs vienkārša. Jau no pirmajām dienām dalībniecēm būs jāmācās sadarboties, uzticēties, novilkt robežas un risināt konfliktus. Tāpēc līdzās emocionāli smagam pārmaiņu procesam netrūks asu viedokļu sadursmju, negaidītu atklāsmju, draudzības, humora un brīžu, kuros emocijas sitīs augstu vilni. “Viena no svarīgākajām lietām, ko šis projekts atgādina ik sezonu, ir – cilvēku nedrīkst vērtēt un “norakstīt” pēc viņa sliktākā dzīves posma. Aiz kļūdām, atkarībām, nepareizām izvēlēm un reizēm arī ļoti skarbas ārējās čaulas joprojām ir personība ar sapņiem un vēlmi būt mīlētam, vajadzīgam un pieņemtam. Dažreiz pietiek ar vienu cilvēku, kurš notic, vienu iespēju, kas dota īstajā brīdī, vai vienu paša pieņemtu lēmumu, lai dzīve sāktu virzīties citā virzienā. Tieši tāpēc mēs turpinām veidot "Caur ērkšķiem uz..." – nevis lai parādītu, cik zemu sieviete var nokrist, bet lai atgādinātu, cik daudz viņa vēl var izdarīt pēc tam, kad nolemj celties,” saka projekta producente un režisore Aija Strazdiņa-Ratinska.
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Kā tikt pie limuzīna
Dikļu pilī satiksies 12 pilnīgi atšķirīgi cilvēki, taču viņiem būs viens mērķis: palikt spēlē un tikt pie galvenās balvas – jaunas automašīnas. Lai uzvarētu, ar veiksmi vien nepietiks – būs jāveido alianses, jāatkož pretinieku taktika un jāblefo! Policiste no Talsiem, profesionāls pokera spēlētājs no Mārupes, skolotājs un dzimtas koku pētnieks no Tukuma novada, taksometra vadītāja, sētnieks un citi – jaunās sezonas 12 dalībnieki ir izturējuši pamatīgu atlasi un ieradušies Dikļu pilī, lai pārbaudītu ne tikai savu veiksmi, bet arī spēju lasīt cilvēkus un izspēlēt gudrāko stratēģiju. Jo šajā spēlē nevienam nevar uzticēties līdz galam! Spēles vadītāja un pils saimnieka lomā šajā sezonā iejutīsies aktieris Lauris Subatnieks, kurš dalībniekiem būs sagatavojis ne tikai nopietnus pārbaudījumus, bet arī pārsteigumus.
Glābt laikrakstu
"Avīze" ("The Paper") ir amerikāņu situāciju komēdija, slavenā seriāla "The Office" atvasinājums.
Dokumentālistu komanda dodas meklēt jaunu stāstu un atklāj grūtībās nonākušu reģionālo laikrakstu ASV Vidējos Rietumos. Kamēr izdevējs cenšas atjaunot tā agrāko slavu, amatieržurnālisti un redakcijas darbinieki nonāk negaidītu izaicinājumu un komisku situāciju virpulī.
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