“Viena liktenīgā tablete...” Atklāts populārās aktrises Heidenas Panetjēras iespējamais nāves iemesls
Parādījušās jaunas detaļas par amerikāņu aktrises Heidenas Panetjēras (Hayden Panettiere) nāves iemesliem. Vairāki ar lietu saistīti likumsargi uzskata, ka aktrises nāvi varētu būt izraisījusi oksikodona tablete, kas bijusi sajaukta ar fentanilu, vēsta TMZ.
Avoti, kuri ir tieši informēti par izmeklēšanu, norāda, ka Panetjērai Losandželosā bijis ilgstošs narkotiku tirgotājs, no kura viņa iegādājusies dažādus nelegālā tirgū pieejamus recepšu medikamentus, tostarp oksikodonu.
Tiek apgalvots, ka dienu pirms nāves aktrise lidojumā no Losandželosas uz Dienvidkarolīnu lietojusi vairākus no tirgotāja iegādātus medikamentus. Izmeklētāji uzskata, ka nāves rītā Panetjēra lietojusi oksikodona tableti, un pašlaik tiek pieļauts, ka tā bijusi sajaukta ar fentanilu.
Tikmēr ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes (DEA) Losandželosas nodaļa mēģina noskaidrot aktrises saistību ar iespējamo narkotiku tirgotāju un izsekot, no kurienes nākusi liktenīgā tablete. Izmeklēšanai pievienojušās arī DEA amatpersonas Dienvidkarolīnā. Lietu paralēli izmeklē arī vietējās tiesībsargājošās iestādes.
Tomēr likumsargi uzsver, ka galīgos secinājumus izdarīt vēl ir pāragri. Aktrises toksikoloģisko analīžu rezultāti vēl nav zināmi, un tieši tie būs būtiski, lai noteiktu precīzu nāves cēloni. Pašlaik fentanila piesātināta oksikodona tablete ir tikai pieņēmums.
Kad glābēji ieradās dzīvoklī, kur Panetjēra uzturējās kopā ar savu draugu Braienu Hikersonu (Brian Hickerson), viņš mediķiem nodeva maisiņu ar aktrises recepšu medikamentiem. Izmeklētājiem būs būtiski noskaidrot, vai starp šīm tabletēm nav bijušas arī tādas, kas satur fentanilu.
Hikersons pirms mediķu ierašanās mēģināja glābt bezsamaņā esošo aktrisi, ievadot viņai naloksonu, ko izmanto opioīdu pārdozēšanas gadījumā. Neraugoties uz centieniem, Panetjēru glābt neizdevās. Izmeklēšana šobrīd turpinās vairākos štatos.
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Jau ziņots, ka vien dažas dienas pirms savas 37. dzimšanas dienas mūžībā devās amerikāņu aktrise Heidena Panetjēra, kura plašu atpazīstamību ieguva ar lomām seriālos “Heroes” un “Nashville”.
Par aktrises nāvi paziņoja viņas tēvs Skips Panetjērs, ģimenes vārdā paužot dziļas skumjas un raksturojot meitu kā cilvēku, kura tuviniekiem un miljoniem skatītāju dāvājusi neizmērojamu mīlestību un prieku.