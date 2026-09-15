Teju 100 filmu un pasaules kino zvaigznes - atklāta Rīgas Starptautiskā kino festivāla programma
Rīgā, Siguldā, Daugavpilī un Cēsīs no 15. līdz 25. oktobrim norisināsies Rīgas Starptautiskā kino festivāla 13. sezona "RIGA IFF", kuras programmā iekļauti teju 100 kino darbi.
Teju 100 filmu vienpadsmit dienās
Lai plašajā piedāvājumā būtu vieglāk atrast sev piemērotākās filmas, festivāla mājaslapā iespējams iepazīties ar seansu kalendāru un tematiskajām filmu izlasēm, atzīmēt favorītus un laikus ieplānot seansu apmeklējumu.
Festivāla vadītāja Liene Treimane norāda, ka programma veidota kā ceļvedis, kurā līdzās jau plaši apspriestām filmām atvēlēta vieta arī negaidītiem atklājumiem: “Festivāla programma ir mūsu komandas veidota karte, kur līdzās filmām, par kurām jau runā visa kino pasaule, būtisku vietu atstājam arī negaidītiem atklājumiem. Kā uzticams ceļvedis ārpus ierastā RIGA IFF iedrošina skatītāju plašajā aktuālā kino piedāvājumā izvēlēties arī neparedzētus maršrutus."
"Vienpadsmit festivāla dienās Rīga kļūst par vietu, kur satiekas šī brīža pasaules kino un tā nākamās balsis un kur skatītājs pats izvēlas, cik tālu vēl neizzinātajā ir gatavs doties,” saka Treimane.
Atzītu režisoru un kinozvaigžņu jaunākie darbi
RIGA IFF programmā iekļautas vērienīgas debijas, aktuālākais pasaules autorkino un šī brīža apspriestākās pamatstraumes filmas. Festivālā būs skatāmi atzītu režisoru Kventina Dipjē, Rjusukes Hamaguči, Džordana Firstmena, Marijas Kreiceres, Mārtina Makdonas, Kristiana Mundžiu, Pavela Pavļikovska, Majas el Tūhī un Tomasa Štūbera jaunākie darbi.
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Uz Rīgas, Cēsu, Siguldas un Daugavpils kinoekrāniem būs redzami arī pazīstami aktieri. Džuliana Andersone spēlē filmā “Pusaudžu sekss un nāve Miasmas nometnē”, Žiljeta Binoša – filmā “Apjukuma viļņos”, bet Anders Danielsens Lī redzams filmās “Visiem patīk Bils Evanss”, “Zemas cerības” un “Skaista, jauna mīlestība”.
Lea Seidū būs skatāma filmās “Maigais briesmonis” un “Nezināmā”, savukārt Renāte Reinsve un Sebastians Stens – filmā “Fjords”. Sandra Hillere spēlē filmās “Roze” un “Tēvzeme”, Vudijs Harelsons un Kristena Stjuarte – filmā “Pilns Fils”, bet Džons Malkovičs un Sems Rokvels – filmā “Mežonīgais zirgs deviņi”.
Programmā iekļautas arī Eiropas un pasaules nozīmīgākajos kino festivālos godalgotas filmas. Vairākus darbus to izcelsmes valstis izvirzījušas cīņai par ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” nomināciju labākās starptautiskās filmas kategorijā.
No Ziemeļvalstu kino līdz Latvijas pirmizrādēm
RIGA IFF 13. sezonā plaši pārstāvēts Ziemeļvalstu kino un vācvalodīgā kinematogrāfa spilgtākie darbi. Festivāls piedāvās arī Eiropas bērnu un ģimenes kino, kā arī vairāku Latvijas filmu un kopražojumu pirmizrādes.
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Atsevišķa uzmanība programmā pievērsta eirotrilleriem. Krimināldrāmu režisoru Kloda Šabrola, Mihaela Hanekes un Nikolasa Vindinga Refna darbi skatītājiem piedāvās ziemeļu noir noskaņas, Francijas kino spriedzi, kolektīvu paranoju un sarežģītus sižeta pavērsienus. Festivāla konkursa skatēs varēs iepazīt jaunāko Baltijas jūras reģiona kino, Baltijas mūzikas videoklipus, kā arī rūpīgi atlasītas pasaules un Latvijas īsfilmas.
Filmas, kuras citur var arī neredzēt
Īpaša vieta programmā atvēlēta tā dēvētajiem apslēptajiem dārgakmeņiem – filmām, kuras vēl nav nonākušas plašākas publikas uzmanības lokā. Tās sola drosmīgas kino formas un negaidītus atklājumus, ko iespējams piedzīvot tieši festivālā.
Programmā iekļauti arī neordināri mīlestības portreti, spēcīgu personību stāsti, smalki pieaugšanas vēstījumi, psiholoģiskas drāmas un trilleri. Tie pievēršas gan sabiedrībai kritiskos apstākļos, gan cilvēka prāta tumšākajiem nostūriem.
Daudzas no šīm filmām RIGA IFF piedzīvos pirmo un nereti arī vienīgo seansu Latvijas kinoteātros.
Festivāla programma un biļetes pieejamas vietnē rigaiff.lv, “Biļešu serviss” tirdzniecības vietās, kā arī norises vietu mājaslapās un tirdzniecības punktos. Festivāla jaunumiem iespējams sekot RIGA IFF mājaslapā un sociālo mediju kontos, kā arī pierakstoties festivāla vēstkopai.