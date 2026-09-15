ASV sadalītas prestižās "Emmy" balvas - šausmu komēdija “Widow’s Bay” pārrakstījusi ceremonijas vēsturi
Losandželosā pirmdien sadalītas televīzijas prestižākās godalgas – “Widow’s Bay” ar 14 balvām kļuva par visu laiku veiksmīgāko komēdijseriālu vienā “Emmy” gadā, bet “The Pitt” nosargāja labākā drāmas seriāla titulu.
14 balvas ir lielākais “Emmy” godalgu skaits, ko kādam komēdijseriālam izdevies izcīnīt vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja “The Studio” – satīriskam seriālam par grūtībās nonākušas Holivudas kinostudijas jauno vadītāju Metu Remiku, ko atveido Sets Rogens.
Jaunā rekordiste “Widow’s Bay” ir šausmu komēdija, kuras darbība norisinās nomaļā Jaunanglijas salā. Metjū Rīss atveido salas mēru Tomu Loftisu, kurš vēlas atdzīvināt nīkuļojošo kopienu un padarīt to par tūristu iecienītu galamērķi. Vietējie iedzīvotāji ir pārliecināti, ka sala ir nolādēta, taču mērs viņu māņticību neuztver nopietni. Kad salā beidzot ierodas tūristi, senie un šķietami neticamie nostāsti sāk piepildīties.
“Widow’s Bay” tika atzīts par gada labāko komēdijseriālu, bet Rīss saņēma balvu kā labākais aktieris komēdijseriālā. Seriālā redzamie aktieri - Stīvens Rūts un Keita O’Flinna - tika godalgoti attiecīgi kā labākais komēdijseriāla otrā plāna aktieris un labākā otrā plāna aktrise.
Rīss tajā pašā vakarā ieguva vēl vienu “Emmy” balvu – viņš tika atzīts par labāko aktieri miniseriālā par lomu psiholoģiskajā trillerī “The Beast in Me”. Tā centrā ir rakstniece Agija Vigsa, kura pēc dēla nāves vairs nespēj rakstīt un ir noslēgusies no sabiedrības. Viņas interesi pamodina jaunais kaimiņš – ietekmīgais nekustamo īpašumu magnāts Nails Džārviss, kurš savulaik tika turēts aizdomās par sievas pazušanu. Rakstniece sāk izmeklēt viņa pagātni, iesaistoties arvien bīstamākā psiholoģiskā spēlē. Džārvisu seriālā atveido Rīss.
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Par labāko miniseriālu tika atzīts “DTF St. Louis” – septiņu sēriju melnā komēdija un krimināldrāma par trim pusmūža cilvēkiem, kurus saista sarežģīts mīlas trijstūris. Kad viens no viņiem mīklainos apstākļos iet bojā, aizdomās nonāk viņa sieva un labākais draugs. Izmeklēšana atklāj saistību ar iepazīšanās lietotni, kas paredzēta ārpuslaulības sakaru meklēšanai.
Par labāko dramatisko seriālu otro gadu pēc kārtas tika atzīts “The Pitt”. Reālistiskā medicīnas drāma seko Pitsburgas slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļas ārstiem un medmāsām vienas saspringtas 15 stundu maiņas laikā. Seriāls ataino ne tikai sarežģītus medicīniskus gadījumus, bet arī darbinieku izdegšanu, personīgās traumas un ASV veselības aprūpes sistēmas problēmas. Noa Vails par nodaļas vadītāja ārsta Maikla Robijavska jeb Robija lomu saņēma balvu kā labākais dramatiskā seriāla aktieris.
Savukārt par labāko dramatiskā seriāla aktrisi tika atzīta Rija Sīhorna, kura spēlē galveno lomu zinātniskās fantastikas seriālā “Pluribus”. Seriālu radījis “Breaking Bad” autors Vinss Giligans, bet tā centrā ir nelaimīga un noslēgta sieviete, kurai jāglābj pasaule no noslēpumaina spēka izraisītas visaptverošas laimes.
Labākās komēdijseriāla aktrises balvu saņēma Džīna Smārta par lomu seriālā “Hacks”. Viņa tajā atveido pieredzējušu Lasvegasas komiķi Deboru Vensu, kuras karjera sāk zaudēt agrāko spožumu. Lai uzrunātu jaunāku auditoriju, viņa sāk sadarboties ar gados jauno scenāristi Avu. Abu sarežģītās, brīžiem konfliktējošās attiecības kļūst par seriāla centrālo asi. Šī Smārtai ir jau piektā “Emmy” balva par Deboras Vensas lomu seriālā, kuram aizritējusi piektā sezona, un astotā “Emmy” godalga viņas karjerā.
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