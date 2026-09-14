Mūžībā devies leģendārais dizainers Bobs Makijs - viņš ģērbis Šēru, Dolliju Pārtoni, Tīnu Tērneri un Daienu Rosu
87 gadu vecumā miris leģendārais amerikāņu modes un kostīmu dizainers Bobs Makijs, kura mirdzošie, drosmīgie un teatrālie tērpi gadu desmitiem veidoja tādu zvaigžņu kā Šēras, Dollijas Pārtones, Tīnas Tērneres un Daienas Rosas skatuves tēlus.
Makijs miris pirmdien no pneimonijas izraisītām komplikācijām, apstiprinājis viņa pārstāvis. Par dizainera nāvi paziņots arī viņa oficiālajā “Instagram” kontā.
“Ar smagu sirdi paziņojam, ka Bobs Makijs šodien devies mūžībā. Savus 87 gadus viņš nodzīvoja pilnvērtīgi, piepildot savu sapni kļūt par modes un kostīmu dizaineru – tas bija viss, ko viņš jebkad vēlējās darīt.”
Paziņojumā uzsvērts, ka Makija talants un viņa radītie tērpi turpinās dzīvot vēl ilgi pēc viņa aiziešanas.
Makijs kļuva slavens ar košiem un ekstravagantiem tērpiem, kuros netrūka vizuļu, spalvu, pērlīšu un atkailinātu siluetu. Viņa darbi palīdzēja izveidot vairāku pasaulslavenu mākslinieču vizuālo tēlu. Viņš ģērbis Šēru, Kerolu Bērnetu, Daienu Rosu, Dolliju Pārtoni, Tīnu Tērneri, Betu Midleri un citas zvaigznes.
Karjeras izrāvienu Makijs piedzīvoja, sākot veidot tērpus dziedātājai un aktrisei Mitzi Geinorai, bet vēlāk viņš kļuva par seriāla “The Carol Burnett Show” galveno kostīmu mākslinieku un turpināja darbu visās 11 šova sezonās. Īpaši cieša Makija sadarbība gadu desmitiem bija ar Šēru. Par vienu no viņa pazīstamākajiem darbiem kļuva dziedātājas ekstravagantais melnais tērps ar milzīgu spalvu galvasrotu, kuru viņa valkāja 1986. gada “Oskara” balvu ceremonijā.
Makijs savulaik atzina, ka Šēras drosmīgais stils būtiski ietekmējis arī visu modes industriju.
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Viņa darbs novērtēts ar deviņām “Emmy” balvām, “Tony” balvu par mūziklu “The Cher Show”, kā arī trim nominācijām ASV Kinoakadēmijas balvai.
Makija darbi nav palikuši tikai pagājušā gadsimta šovbiznesa vēsturē. Pēdējos gados viņa arhīva tērpus arvien biežāk izvēlējušās arī jaunākās paaudzes popzvaigznes. 2024. gada MTV Video mūzikas balvu ceremonijā Sabrina Kārpentere uz sarkanā paklāja ieradās mirdzošā vintage Makija kleitā, kas sākotnēji bija radīta Madonnas uzstāšanās reizei 1991. gada “Oskara” ceremonijā.
Pēc ziņas par dizainera nāvi Kārpentere sociālajos tīklos atzina, ka ir satriekta. “Jūtos tik laimīga, ka man bija iespēja Bobu satikt. Viņa vienreizējie darbi manā pasaulē ienesa tik daudz prieka un pārliecības,” rakstīja dziedātāja.
Arī pats Makijs pirms nāves bija norādījis, ka priecājas par jaunās paaudzes interesi par viņa darbiem. Viņa arhīva tērpus pēdējos gados izvēlējušās arī Mailija Sairusa un Zendaja.
Makija vairāk nekā sešas desmitgades ilgā karjera padarīja viņu par vienu no atpazīstamākajiem un ietekmīgākajiem kostīmu māksliniekiem Holivudas vēsturē.