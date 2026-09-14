“Grammy” balvai nominētais RY X ar jaunu koncertu atgriezīsies Rīgā
“Grammy” balvai nominētais austrāliešu mūziķis un producents RY X nākamā gada pavasarī atgriezīsies Latvijā. 2027. gada 21. aprīlī viņš uzstāsies koncertzālē “Hanzas Perons”, Rīgā prezentējot savu jauno albumu “Dusk”.
Šī būs RY X otrā uzstāšanās Rīgā. Eiropas turnejas laikā mūziķis viesosies kopumā 27 pilsētās, tostarp arī Tallinā un Viļņā.
RY X mūzikā būtiska vieta ir intimitātei, ievainojamībai un cilvēka emocionālajai pieredzei. Pats mākslinieks atzīst, ka tieši personiskums viņa daiļradē ļauj uzrunāt visplašāko klausītāju loku.
“Esmu sapratis – jo personiskāks esmu savā darbā, jo plašāk tas rezonē ar citu cilvēku sirdīm,” saka RY X.
Viņa skaņdarbi visā pasaulē straumēti vairāk nekā miljardu reižu, bet vairāki ieraksti ieguvuši platīna un zelta statusu. RY X savulaik uzstājies Nobela Miera prēmijas pasniegšanas ceremonijā, kā arī tādās īpašās vietās kā Parīzes Dievmātes katedrāle.
Mākslinieks strādājis ne tikai ar mūziku, bet arī kino, dejas un performances projektiem. Viņa kompozīcijas pasūtījusi Gēteborgas opera un Nīderlandes Deju teātris, savukārt dziesmu rakstīšanā un producēšanā viņš sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Drake, Diplo, Black Coffee un John Legend.
2016. gadā RY X tika nominēts “Grammy” balvai kategorijā “Labākais remiksētais ieraksts” par dziesmu “Only”, ko remiksēja Kaskade un Lipless.
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Gaidāmā turneja sekos jaunā albuma “Dusk” iznākšanai. Tā pirmā dziesma ir singls “Holy Water”, ko pats RY X raksturo kā sava veida lūgšanu un atgriešanos pie būtiskā.
“Manuprāt, mūzika ir sirds valoda. Daudzējādā ziņā šis albums ir stāsts par atgriešanos pie sevis,” saka mūziķis.
“Dusk” būs RY X ceturtais studijas albums, turpinot viņa iepriekšējo solo ierakstu “Dawn”, “Unfurl” un “Blood Moon” līniju.
Ierobežota 48 stundu biļešu iepriekšpārdošana sāksies 16. septembrī plkst. 10.00 un ilgs līdz 18. septembra plkst. 10.00. Iepriekšpārdošanas kods būs pieejams “8 Days A Week” sociālajos tīklos un mājaslapā. Publiskā biļešu tirdzniecība sāksies 18. septembrī plkst. 10.00.