FOTO: 15 vislabāk ģērbtās slavenības 2026. gada Venēcijas kinofestivālā
No modeles Kendalas Dženeres, kura bija ģērbusies “vintage” vakarkleitā no modes nama “Giorgio Armani” kolekcijas, līdz cilvēktiesību advokātei Amalai Klūnijai, kas žilbināja klātesošos zīmola “Tom Ford” kleitā. No klasiskas elegances līdz drosmīgiem eksperimentiem - aplūkojam šā gada spilgtākos tērpus uz Venēcijas kinofestivāla sarkanā paklāja.
Arī šogad Venēcijas kinofestivāla sarkanais paklājs kļuva par iespaidīgu stila parādi. Pēdējo divu nedēļu laikā Lido salā pulcējās Holivudas zvaigznes, aktrises no visas pasaules un slavenības, kuras nebaidās eksperimentēt ar modi. Viņas uzmanību piesaistīja gan greznās vakarkleitās, gan oriģināli piegrieztos tērpos, radot virkni neaizmirstamu tēlu.
Festivāls sākās iespaidīgi. Amala Klūnija sava vīra Džordža Klūnija īpašajam vakaram bija izvēlējusies modes nama “Tom Ford” radošā direktora Heidera Akermana darinātu piegulošu vakarkleitu. Amala pavadīja vīru uz pasākumu, kur aktieris saņēma “Zelta lauvu” par mūža ieguldījumu kino. Melnā kleita – ne vienmēr mazā un īsā – bija iecienīta arī daudzu citu zvaigžņu vidū. Piemēram, Rūnija Mara izvēlējās “Louis Vuitton” kleitu ar kuplu, noapaļotu apakšdaļu.
Viena no spilgtākajām šā gada sarkanā paklāja tendencēm bija košas krāsas. Pamela Andersone uzmanību piesaistīja citronu dzeltenā “Carolina Herrera” kleitā, savukārt Klēra Foja un Penelope Krusa bija izvēlējušās piesātināti sarkanu – Foja tērpās “Bottega Veneta”, bet Krusa – “Chanel”.
“Chanel” 2027. gada kruīza kolekcijas tērpi, ko radījis modes nama radošais direktors Matjē Blazī, jau skatē izcēlās ar savu krāšņumu, taču uz Venēcijas sarkanā paklāja tie iemirdzējās vēl iespaidīgāk. Tos demonstrēja modeles Bhavita Mandava un Mariakarla Boskono. Vairākas slavenības šogad deva priekšroku arī “vintage” tērpiem. Īpaši izcēlās Kendala Dženere, kura Venēcijas kinofestivālā debitēja zeltainā kleitā no “Giorgio Armani” 1995. gada rudens un ziemas kolekcijas. Neiztika arī bez drosmīgiem modes likumu pārkāpējiem. Dziedātāja Fēbe Bridžersa izvēlējās modes nama “McQueen” tā dēvēto “kailo kleitu” – atšķirībā no Kannu kinofestivāla Venēcijā nav noteikts nepārprotams kailuma aizliegums. Savukārt Roberta Patinsona dzīvesbiedre dziedātāja un aktrise Suki Voterhausa ieradās zīmola “Saint Laurent” mežģīņu minikleitā.
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Lūk, 15 labākie tērpi, kas šogad bija redzami festivālā.
Kendala Dženere “Georgio Armani” vintage tērpā un ar “Briony Raymond” rotaslietām.
Penelope Krusa “Chanel” tērpā.
Fēbe Vollere-Bridža “Celine” tērpā.
Suki Voterhausa “Saint Laurent” tērpā.
Evera Andersone “Dior” tērpā.
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Pamela Andersone “Carolina Herrera” tērpā.
Bhavita Mandava “Chanel” tērpā.
Fēbe Bridžersa “McQueen” tērpā.
Alīsija Vikandere “Louis Vuitton” tērpā.
Alba Rorvahere “Prada” tērpā.
Mariakarla Boskono “Chanel” tērpā.
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Amala Klūnija “Tom Ford” tērpā un ar “Cartier” rotaslietām.
Lora Derna “Prada” tērpā un ar “Cartier” rotaslietām.
Rūnija Mara “Louis Vuitton” tērpā.
Klēra Foja “Bottega Veneta” tērpā un ar “Swarovski” rotaslietām.