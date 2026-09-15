FOTO: 15 vislabāk ģērbtās slavenības 2026. gada Venēcijas kinofestivālā
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Penelope Krusa, Kendala Dženere un Amala Klūnija.
Slavenības

FOTO: 15 vislabāk ģērbtās slavenības 2026. gada Venēcijas kinofestivālā

Gerda Ansone

Jauns.lv

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No modeles Kendalas Dženeres, kura bija ģērbusies “vintage” vakarkleitā no modes nama “Giorgio Armani” kolekcijas, līdz cilvēktiesību advokātei Amalai Klūnijai, kas žilbināja klātesošos zīmola “Tom Ford” kleitā. No klasiskas elegances līdz drosmīgiem eksperimentiem - aplūkojam šā gada spilgtākos tērpus uz Venēcijas kinofestivāla sarkanā paklāja.

FOTO: 15 vislabāk ģērbtās slavenības 2026. gada Ve...

Arī šogad Venēcijas kinofestivāla sarkanais paklājs kļuva par iespaidīgu stila parādi. Pēdējo divu nedēļu laikā Lido salā pulcējās Holivudas zvaigznes, aktrises no visas pasaules un slavenības, kuras nebaidās eksperimentēt ar modi. Viņas uzmanību piesaistīja gan greznās vakarkleitās, gan oriģināli piegrieztos tērpos, radot virkni neaizmirstamu tēlu.

Festivāls sākās iespaidīgi. Amala Klūnija sava vīra Džordža Klūnija īpašajam vakaram bija izvēlējusies modes nama “Tom Ford” radošā direktora Heidera Akermana darinātu piegulošu vakarkleitu. Amala pavadīja vīru uz pasākumu, kur aktieris saņēma “Zelta lauvu” par mūža ieguldījumu kino. Melnā kleita – ne vienmēr mazā un īsā – bija iecienīta arī daudzu citu zvaigžņu vidū. Piemēram, Rūnija Mara izvēlējās “Louis Vuitton” kleitu ar kuplu, noapaļotu apakšdaļu.

Viena no spilgtākajām šā gada sarkanā paklāja tendencēm bija košas krāsas. Pamela Andersone uzmanību piesaistīja citronu dzeltenā “Carolina Herrera” kleitā, savukārt Klēra Foja un Penelope Krusa bija izvēlējušās piesātināti sarkanu – Foja tērpās “Bottega Veneta”, bet Krusa – “Chanel”.

“Chanel” 2027. gada kruīza kolekcijas tērpi, ko radījis modes nama radošais direktors Matjē Blazī, jau skatē izcēlās ar savu krāšņumu, taču uz Venēcijas sarkanā paklāja tie iemirdzējās vēl iespaidīgāk. Tos demonstrēja modeles Bhavita Mandava un Mariakarla Boskono. Vairākas slavenības šogad deva priekšroku arī “vintage” tērpiem. Īpaši izcēlās Kendala Dženere, kura Venēcijas kinofestivālā debitēja zeltainā kleitā no “Giorgio Armani” 1995. gada rudens un ziemas kolekcijas. Neiztika arī bez drosmīgiem modes likumu pārkāpējiem. Dziedātāja Fēbe Bridžersa izvēlējās modes nama “McQueen” tā dēvēto “kailo kleitu” – atšķirībā no Kannu kinofestivāla Venēcijā nav noteikts nepārprotams kailuma aizliegums. Savukārt Roberta Patinsona dzīvesbiedre dziedātāja un aktrise Suki Voterhausa ieradās zīmola “Saint Laurent” mežģīņu minikleitā.

Lūk, 15 labākie tērpi, kas šogad bija redzami festivālā.

Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press

Kendala Dženere “Georgio Armani” vintage tērpā un ar “Briony Raymond” rotaslietām.

Foto: Berzane Nasser/ABACA/Shutterstock/ Vida Press

Penelope Krusa “Chanel” tērpā.

Foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press

Fēbe Vollere-Bridža “Celine” tērpā.

Foto: Alamy/Vida Press

Suki Voterhausa “Saint Laurent” tērpā.

Foto: Anthony Harvey/Shutterstock/ Vida Press

Evera Andersone “Dior” tērpā.

Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock/ Vida Press

Pamela Andersone “Carolina Herrera” tērpā.

Foto: IPA / SplashNews.com/ Vida Press

Bhavita Mandava “Chanel” tērpā.

Foto: John Rasimus/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA/ Vida Press

Fēbe Bridžersa “McQueen” tērpā.

Foto: SplashNews.com/ Vida Press

Alīsija Vikandere “Louis Vuitton” tērpā.

Foto: Anna Maria Tinghino/Future Image/Cover Images/ Vida Press

Alba Rorvahere “Prada” tērpā.

Foto: SplashNews.com/ Vida Press

Mariakarla Boskono “Chanel” tērpā.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / Vida Press

Amala Klūnija “Tom Ford” tērpā un ar “Cartier” rotaslietām.

Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press

Lora Derna “Prada” tērpā un ar “Cartier” rotaslietām.

Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press

Rūnija Mara “Louis Vuitton” tērpā.

Foto: Cover Images/ Vida Press

Klēra Foja “Bottega Veneta” tērpā un ar “Swarovski” rotaslietām.

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