Megana Mārkla pārsteidz ar retu ieskatu ģimenes dzīvē Lielbritānijā - redzami arī Ārčijs un Lilibeta
Saseksas hercogiene Megana Mārkla sociālajos tīklos publiskojusi retus un sirsnīgus kadrus no ģimenes dzīves Lielbritānijā kopā ar princi Hariju un abu bērniem – princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Saseksas hercogu ģimene Lielbritānijā atgriezās 26. augustā un kopš tā laika sabiedrībā redzama salīdzinoši maz. Ģimenei šis ir jauns posms – Ārčijs un Lilibeta sākuši mācības Lielbritānijā.
Sociālā tīkla “Instagram” publicētā video montāžā Megana pirmo reizi plašāk parādīja, kā ģimene pavada laiku pēc atgriešanās.
Vienā no kadriem rudmatainā Lilibeta redzama braucam ar velosipēdu, kuru rotā rozā pušķi, bet līdzās viņai pa koku ieskautu taku skrien Ārčijs. Tālumā redzams arī briežu bars. Lilibeta tērpusies gumijas zābakos, bet Ārčijs – rozā kreklā un koši zilās zeķēs.
Citā video redzams, kā abi bērni kopā ar tēvu Hariju dodas makšķerēt, kamēr Megana filmē notiekošo no krasta. Netālu redzams arī ģimenes melnais labradors Pula.
Kadros redzami arī Megana un Harijs, sadevušies rokās, dodamies pastaigā pa lauku apvidu. Video iekļauti vēl vairāki sadzīviski mirkļi – atpūta pie kamīna, pastaigas pa peļķēm un ģimenes kopā pavadītais laiks.
Megana video papildinājusi ar Lielbritānijas karoga un sarkanas sirds emocijzīmēm, savukārt fonā skan grupas “Wham!” 1984. gada hits “Wake Me Up Before You Go-Go”.
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Pēc aptuveni sešiem Kalifornijā pavadītiem gadiem Harijs un Megana pagājušajā mēnesī atgriezās Lielbritānijā. Abi arī turpmāk paliks privātpersonas un nepildīs strādājošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumus.
Pāris abus bērnus pieteicis mācībām Lielbritānijas skolā. Skolas vecākiem pirms jaunā mācību gada nosūtītā vēstulē ģimenei lūgts izrādīt “sirsnību un laipnību”.
Tikmēr princis Harijs jau apstiprinājis arī pirmos publiskos pasākumus pēc atgriešanās Lielbritānijā. Viņš apmeklēs “Invictus Spirit Awards”, kā arī ikgadējo “WellChild Awards” ceremoniju Londonā 21. septembrī.