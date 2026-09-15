Dailes teātra kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa pirmizrādē nosvin dzimšanas dienu
Dailes teātra kostīmu māksliniece un animatore Ilze Vītoliņa savu 54. dzimšanas dienu šogad atzīmēja īpaši, jo tieši viņas svētku dienā notika izrādes "Mazliet par skaļu" pirmizrāde. Pēc izrādes viņu jubilejā sveica Dailes teātra direktors Juris Žagars un citi kolēģi.
Vītoliņa atzīst, ka šāda sakritība viņas dzīvē nav pirmā reize. “Tā kā es strādāju teātrī un septembrī vienmēr ir pirmizrādes, šī nav pirmā reize, kad man ir šāda sakritība, – vismaz piektā. Es vienmēr izmantoju iespēju nosvinēt kopā ar draugiem,” stāsta kostīmu māksliniece.
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Vaicāta, kāda bijusi skaistākā dāvana, ko viņa saņēmusi jubilejā, Ilze atzīst, ka šoreiz pati pirmizrāde bijusi gana īpaša dāvana. “Man liekas, ka iespēja piedzīvot pirmizrādi savā dzimšanas dienā pati par sevi ir fantastiska dāvana. Es gribētu, lai tā nebūtu pēdējā reize,” saka Vītoliņa. Savukārt, domājot par dzīves atziņām un to, ko viņa šodien teiktu jaunākajai sev, viņa ir pārliecināta: “Viss, ko es darīju, bija pareizi.”