Kellija Brūka pozē mežģīņu apakšveļā un pārsteidz ar pikantu atzīšanos par guļamistabu
Kellija Brūka kārtējo reizi apliecinājusi, kāpēc joprojām ir viena no atpazīstamākajām apakšveļas modelēm Lielbritānijā. Nesen viņa pozējusi zīmola "Next" jaunākās kolekcijas reklāmas fotosesijā un nākusi klajā ar atzīšanos ļoti delikātā jautājumā.
Jaunajā apakšveļas reklāmas kampaņā Kellija Brūka demonstrē sava sievišķīgās auguma aprises, pozējot dažādos ar mežģīnēm rotātos krūšturos un biksītēs. Šā gada sākumā Kellija kļuva par “Next” jaunās apakšveļas kolekcijas reklāmas seju. Tā radīta, īpaši domājot par sievietēm ar kuplākām krūtīm, un Brūka šīs līnijas prezentēšanai bija lieliska izvēle.
“Heart Radio” ētera personība jūtas ļoti brīvi kameras priekšā greznā apakšveļā, taču privātajā dzīvē viņas izvēle ir pavisam cita. Lai gan Kellija Brūka plašākai sabiedrībai asociējas ar valdzinošu augumu izsmalcinātā veļā un daudzi vīrieši slepus apskauž viņas vīru, pati modele atzinusi, ka viņai patiesībā “riebjas gulēt seksīgā apakšveļā”.
Ar šo negaidīto atzīšanos viņa nāca klajā maijā, viesojoties raidījumā “Loose Women”. Tā vadītāja Keja Adamsa toreiz Kelliju iztaujāja par viņas publisko tēlu. “Visi tevi uzskata par liktenīgo sievieti. Bet vai patiesībā tu tāda neesi?” viņa jautāja. Kellija nekavējoties kliedēja šo priekšstatu. “Nē. Nepavisam. Jau pati doma par seksīgas apakšveļas vai kaut kā seksīga valkāšanu... Ak, nē! Man patīk justies ērti. Tas galīgi nav par mani.”
Kad Keja Adamsa viņu jokojot apsūdzēja melos, Kellija uzstāja: “Es nemeloju!” Viņa paskaidroja, ka ikdienā patiesībā ļoti atšķiras no valdzinošās sievietes, kādu sabiedrība pieradusi redzēt fotogrāfijās.“Godīgi sakot, Keja, tā nepavisam neesmu es. Patiesībā es esmu īsta nūģe. Iekšēji esmu diezgan parasta un bezstilīga. Es zinu, ka man ir dotumi, ko parādīt, bet iekšēji esmu pavisam cits cilvēks.”
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Kellija skaidroja, ka modeles darbā pavadītie neskaitāmie gadi cilvēkiem radījuši priekšstatu, ka viņa arī ikdienā vienmēr ir tikpat pašpārliecināta un seksīga kā fotosesijās. “Cilvēki pieņem, ka šī seksīgā sieviete vienmēr ir gatava visam... Bet tā nav. Es daudz labprātāk būtu savā dārzā gumijas zābakos!” – paskaidroja modele.
Neraugoties uz kraso atšķirību starp publisko tēlu un privāto dzīvi, Kellija nepārprotami lepojas ar savu augumu un ar prieku pieņēmusi iespēju kļūt par jaunās apakšveļas kolekcijas seju. Reklāmas video viņa sacīja: “Man apakšveļa nekad nav bijusi saistīta ar tiekšanos pēc pilnības. Tā ir pašpārliecība, sava ķermeņa pieņemšana un spēja tajā justies lieliski. Tā ir sievišķīga, dod pārliecību, neprasa piepūli un pilnībā pieder tev.”
Kellija sociālajā tīklā “Instagram” dalījās arī ar aizkulišu fotogrāfijām un rakstīja: “Nespēju noticēt, ka joprojām varu to darīt visā savā krāšņumā.” Iepriekš Kellija atklāti runājusi arī par to, ka nevēlas mainīt savu ķermeni tikai apkārtējo spiediena dēļ. “Es mīlu savu ķermeni, patiešām to mīlu. Šogad noskrēju maratonu. Mans ķermenis ir palīdzējis pārvarēt tik daudz ko, un es dievinu sava auguma aprises. Arī manam vīram tās patīk. Man šķiet ļoti skumji, ka sievietes izjūt nepieciešamību mainīt to, kādas viņas ir.”