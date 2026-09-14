Karalis Čārlzs III nāk palīgā princim Harijam viņam svarīgā jautājumā
Karalis Čārlzs III iesaistījies, lai palīdzētu atjaunot Ugandas dalību prinča Harija dibinātajās sporta spēlēs “Invictus Games”, pēc tam, kad valsts pagājušajā nedēļā paziņoja par izstāšanos no sacensībām.
Ugandas bruņoto spēku komandieris ģenerālis Muhoozi Kainerugaba pēc sarunas ar karaļa un karalienes galveno privātsekretāru seru Klaivu Aldertonu piekritis turpināt gatavošanos dalībai 2027. gadā Birmingemā paredzētajās spēlēs.
Kā paziņojis Ugandas Tautas aizsardzības spēku pārstāvis Kriss Magezi, lēmums pieņemts pēc telefonsarunas starp Kainerugabu un Aldertonu.
Saskaņā ar britu mediju vēstīto karalis Čārlzs bijis aizkustināts par to, ka Ugandas militārais vadītājs vēlējies ņemt vērā viņa nostāju, un mudinājis turpināt gatavošanos dalībai spēlēs.
Uganda tikai pagājušajā nedēļā paziņoja, ka no “Invictus Games” izstājas. Kainerugaba toreiz platformā “X” norādīja, ka valsts nevēlas radīt iespaidu, ka tā rīkotos pretēji karaļa Čārlza III nostājai. “Lai nerastos iespaids, ka mēs nostājamies pret Viņa Majestāti karali Čārlzu III, kuru mēs ļoti cienām, Uganda izstājas no "Invictus Games",” viņš rakstīja.
Savukārt laikrakstam “The Times” Kainerugaba savu lēmumu skaidroja vēl asāk, norādot, ka Ugandas Aizsardzības ministrijā esot cilvēki, kuri atbalsta “Harija un Meganas muļķības”, un viņš vēlējies tam nekavējoties pielikt punktu. Ģenerālis uzsvēra, ka atbalsta monarhu.
Ugandas sākotnējais lēmums bija īpaši pārsteidzošs, jo tikai jūlijā valsts oficiāli tika uzņemta “Invictus Games” saimē. Tā kļuva par 26. valsti, kas pievienojusies iniciatīvai, un pirmo dalībnieci no Austrumāfrikas.
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“Invictus Games” princis Harijs dibināja 2014. gadā. Sacensībās piedalās ievainoti un saslimuši aktīvie un bijušie militārpersonu pārstāvji. Nākamās spēles paredzētas 2027. gadā Birmingemā.
Ugandas dalības jautājums aktualizējies laikā, kad karaļnams no jauna precizējis prinča Harija un viņa sievas Meganas statusu Lielbritānijā. Karaļa vārdā nosūtītā vēstulē valdības un militāro struktūru pārstāvjiem uzsvērts, ka Saseksas hercogs un hercogiene pēc atteikšanās no karaliskajiem pienākumiem tiek uzskatīti par privātpersonām.
Neraugoties uz to, britu mediji vēsta, ka Čārlzs III un princis Harijs pēc hercoga atgriešanās Lielbritānijā ir arī personīgi sazinājušies.