“Smokie” leģenda Kriss Normens pošas uz Rīgu: “Šis nav tikai koncerts!”
“Ir viegli dzīvot no vecajiem hitiem. Bet man ar to nepietiek,” atzīst pasaulslavenais britu dziedātājs, “Smokie” balss Kriss Normens, kurš 11. decembrī uzstāsies Rīgā, Xiaomi Arēnā.
“Es nevēlos būt tikai nostalģija.” Pēc vairāk nekā 50 gadiem uz skatuves leģendārais “Smokie” balss pirmo reizi runā tik tieši – un, kā pats atzīst, iespējams, arī visatklātāk. Tieši ar šo noskaņu viņš dodas pasaules turnejā “Lifelines”, kura ietvaros 11. decembrī Rīgā, Xiaomi Arēnā, notiks vienīgais koncerts Latvijā. Taču šoreiz tas nebūs tikai par mūziku. “Šis nav tikai koncerts. Tā ir mana dzīve – ar visu, kas tajā bijis,” saka Normens.
Šo projektu pats mākslinieks sauc par personiskāko savā karjerā. “Kad sasniedz 75 gadus, tu vairs nevari izvairīties no pagātnes. Tu sāc to skatīt citādi,” viņš saka. “Un dažas lietas atgriežas, kad tu to vismazāk gaidi.” Albums “Lifelines” ir tapis tieši šajā brīdī – kā muzikāla autobiogrāfija, kurā savijas vairāk nekā pusgadsimtu gara pieredze, slava, zaudējumi un atmiņas. “Tā ir mana dzīve, izstāstīta dziesmās. Dažreiz pat man pašam ir grūti klausīties,” viņš atzīst.
Normens neslēpj – šis process viņu pašu pārsteidzis. “Ir dziesmas, kas momentā atgriež visu – vietas, cilvēkus, sajūtas. Pat to, ko tu domāji, ka esi jau sen aizmirsis,” viņš saka. “Un tas nav vienmēr viegli.” Tieši šī atklātība padara gaidāmo koncertu atšķirīgu no visiem iepriekšējiem.
Lai gan Rīgā skanēs arī leģendārie hiti – “Midnight Lady”, “Mexican Girl”, “Living Next Door to Alice” un citi –, pats Normens uzsver, ka šoreiz svarīgākais ir kas cits. “Protams, cilvēki nāk šo dziesmu dēļ. Bet es nevēlos tikai atkārtot pagātni, ” viņš saka. “Es vēlos, lai viņi kaut ko sajūt. Ne tikai atceras, bet piedzīvo.”
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Organizatori uzsver – tas nebūs tradicionāls koncerts, bet gan emocionāls stāsts. Arī pats mākslinieks tam piekrīt: “Es nevēlos, lai cilvēki vienkārši atnāk, paklausās un aiziet. Es vēlos, lai viņi aiziet ar kaut ko vairāk.”
Neskatoties uz iespaidīgo karjeru, Normens joprojām runā par skatuvi ar cieņu un pat zināmu trauksmi. “Tu vari būt uz skatuves 50 gadus, bet katrs koncerts joprojām var tevi satraukt,” viņš saka. “Jo bez cilvēkiem tas viss nav nekas. ” Viņš uzsver: “Mūzika dzīvo tikai tad, kad tu to dalies ar citiem.”
Kriss Normens – viens no atpazīstamākajiem poproka balsīm pasaulē, kura karjera ilgst vairāk nekā piecus gadu desmitus. Vairāk nekā 30 miljoni pārdotu ierakstu, desmitiem albumu un neskaitāmi koncerti visā pasaulē – viņa vārds kļuvis par simbolu veselai muzikālai paaudzei. Taču šoreiz viņš uz skatuves kāps citādi.