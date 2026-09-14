"Kremerata Baltica" festivāla "Galā koncerts. Gidons Krēmers un draugi" 2026. gada septembrī
Ar "Galā koncerts. Gidons Krēmers un draugi" 2026. gada 13. septembrī Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, izskanēja starptautiskā kamerorķestra "Kremerata Baltica" festivāla ...
FOTO: Jūrmalā ar Galā koncertu noslēdzas kamerorķestra "Kremerata Baltica" festivāls "Jubilate Vijolissimo"
Ar "Galā koncerts. Gidons Krēmers un draugi" 13. septembrī Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, izskanēja starptautiskā kamerorķestra "Kremerata Baltica" festivāla "Jubilate Vijolissimo" trešā diena.
Festivāla, kas vienlaikus atklāja Gidona Krēmera 80. un "Kremerata Baltica" 30. jubilejas sezonu, noslēguma koncertā 13. septembrī kopā ar "Kremerata Baltica" uzstājās pianists Reinis Zariņš un Jūliuss Asāls - ‘‘Deutsche Grammophon’’ un "BBC Jaunās paaudzes" mākslinieks, kurš ieguvis "Classic FM" titulu ‘‘Rising Star 2024’’ un dēvēts par vienu no spožākajiem savas paaudzes pianistiem. Viņa izsmalcinātais un reizē enerģiskais spēles stils ir iekarojis klausītāju sirdis tādās leģendārās koncertvietās kā Vigmora zālē Londonā, ‘‘Musikverein’’ Vīnē un citās.
Programmā līdzās Johana Sebastiāna Baha un Alfrēda Šnitkes klavierkoncertiem izskanēja Jozefa Haidna Čella koncerts Re mažorā, kurā "Kremerata Baltica" muzicēja kopā ar strauji starptautisku atzinību gūstošo Kanādas un Dienvidāfrikas čellisti Luku Kocē. Koncertā izskanēja arī Gijas Kančeli, Džovanni Solimas un Heinriha Ignaca Franca fon Bībera skaņdarbi. Noslēguma koncertā Reinis Zariņš bija solists Johana Sebastiāna Baha Klavierkoncertā re minorā BWV 1052, Jūliuss Asāls – Alfrēda Šnitkes Koncertā klavierēm un stīgu orķestrim, bet Gidons Krēmers atskaņoja Gijas Kančeli “Little Daneliade”. Džovanni Solimas “Violoncelles, vibrez!” muzicēja Luka Kocē un Magdalena Ceple.