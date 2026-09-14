Mūziķis Sovvaļnīks jaunajā videoklipā aktualizē Latgales problēmas
Šī gada 1. jūlijā latgaliešu mūziķis Sovvaļnīks publicēja savu jauno albumu “Cārtumi”. Tagad, gaidot mūziķa solokoncertu, kas paredzēts 25. septembrī Latgales vēstniecībā “Gors”, vienai no albuma dziesmām – “Ar Reigys morali” –, kuras teksta autors ir rogovkietis, dzejnieks un publicists Pēteris Jurciņš, radīts videoklips, kas godina arī Nautrānu kultūrtelpas cilvēkus un vietas.
Dziesma “Ar Reigys morali”, kuras mūzikas autors ir Sovvaļnīks un kurai tapis jaunais videoklips, pirmo reizi izskanēja 2021. gadā pasākumā “Pīterdīna Rogovkā”. Pētera Jurciņa oriģinālajā dzejolī un dziesmas tekstā skan rindas “ar Reigys morali iz Rogovku tu nabrauc, muos” (latv. lit. val. – ar Rīgas morāli uz Rogovku tu nebrauc, mās). Jaunajā dziesmas versijā, saskaņojot ar Jurciņa autortiesību mantiniekiem, vārds “Rogovka” aizstāts ar “Latgola”.
Kā skaidro Sovvaļnīks, šīs izmaiņas veiktas apzināti, lai dziesmas vēstījumu aktualizētu plašākā kontekstā un pievērstu uzmanību problēmām, kas nav raksturīgas tikai Rogovkai, bet skar Latgali kopumā. “Latgalē ir ļoti daudz darbīgu, uzņēmīgu un radošu cilvēki, kas darbojas tūrisma, kultūras, lauksaimniecības, amatniecības un citās nozarēs. Pēdējā laikā tieši viņus visvairāk ietekmē esošā drošības un ekonomiskā situācija. Latgalieši ir ar ļoti stipru garu, spītu un vērtībām,” saka Sovvaļnīks jeb īstajā vārdā mūziķis Ingars Gusāns.
Dziesmas videoklips filmēts pērn Latvijas Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Nautrānu kultūrtelpā, izceļot vietējos cilvēkus, kultūrvēsturiskos objektus, saimniecības un ainavas. “Tas šķita likumsakarīgi, jo arī dziesmas vārdu autors Pēteris Jurciņš ir rogovkietis, kurš bija lepns par savām saknēm. Pēdējā gada laikā Latgales kultūrā iezīmējās divi spilgti notikumi – pērnajā rudenī Nautrānu kultūrtelpa kā vērtība tika iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kļūstot tikai par otro kultūrtelpu Latgalē ar šādu statusu, un šovasar Sovvaļnīks izdeva mūzikas albumu “Cārtumi”, kur vairākām dziesmām tekstu autori ir tieši Nautrānu kultūrtelpas dzejnieki,” smaidot norāda Sovvaļnīks.
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Arī pats mūziķis jau vairākus gadus dzīvo Rogovkā un aktīvi iesaistās vietējās kultūras dzīves norisēs. Videoklips tapis, atzīmējot grupas “Sovvaļnīks” 18 darbības gadu jubileju, reizē godinot Nautrānu kultūrtelpas nozīmīgo devumu latgaliešu kultūras saglabāšanā un attīstībā. Ar dziesmu “Ar Reigys morali” Sovvaļnīks turpina aktualizēt latgaliešu kultūru, vietējo kopienu nozīmi un jautājumus, kas būtiski ne tikai vienai apdzīvotai vietai, bet Latgales reģionam kopumā.
Videoklipa filmēšana noritējusi dažādās Nautrānu kultūrtelpas vietā, klipa ainās redzami Nautrēnu pagasta "Nautrānu kulturys centra" amatierteātra “Dekteri” dalībnieki, kā arī dārzu ainavu plānošanas pasniedzēja, rogovkiete Marta Zvejsalniece. Videoklipa scenāriju veidoja un režiju nodrošināja amatierteātra “Dekteri” režisore Ērika Bozoviča, savukārt par filmēšanu un montāžu rūpējās Ivars Utināns. Videoklipa tapšanu finansiāli atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība Radošo darbu projektu konkursa ietvaros, bet projektu īstenoja biedrība “Nautrānu kulturtelpai”.
Šī gada 25. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors”, notiks Sovvaļnīka solo koncerts divās daļās “Sovvaļnīkam 18”. Tajā skanēs dziesmas no mūziķa iepriekšējiem albumiem, kā arī no jauna albuma “Cārtumi”, dodot iespēju dzirdēt gan jau labi zināmas, gan arī mazāk pazīstamas dziesmas.