Gandrīz trīs gadus pēc Šeina Makgovana nāves atklāts viņa testamenta saturs
Grupas "The Pogues" solists Šeins Makgovans mūžībā devās 2023. gada 30. novembrī 65 gadu vecumā. Tagad kļuvis zināms, kādu mantojumu viņš atstājis un kam novēlējis.
Mūziķis nomira savās mājās, un pēdējos dzīves brīžos viņam līdzās bija Viktorija un citi ģimenes locekļi. Tagad publiskotais testaments atklāj, kā pēc mūziķa nāves sadalīts viņa atstātais mantojums. Dokumenti liecina, ka Šeina Makgovana īpašumu un līdzekļu vērtība Anglijā un Velsā sasniedza 4,8 miljonus sterliņu mārciņu (5,6 miljoni eiro). Par vienīgo mantojuma saņēmēju viņš bija iecēlis savu sievu Viktoriju Mēriju Klārku. Viņai tika uzticēta arī testamenta izpilde.
Šeins testamentu sastādīja 2018. gada martā, kad abi ar Viktoriju vēl nebija precējušies. Pāris apprecējās tā paša gada nogalē Kopenhāgenā, taču pirms kāzām abi jau daudzus gadus bija kopā. Testamentā bija minēta arī Šeina māsa Šivona Makgovana. Viņa saņemtu brāļa atstāto mantojumu tikai gadījumā, ja Viktorija būtu nomirusi pirms viņa. Tāda bija mūziķa griba.
Šeins Makgovans piedzima 1957. gadā Kentā īru ģimenē, bet lielu daļu bērnības pavadīja Tiperēri grāfistē, Īrijā. Plašu atpazīstamību viņš ieguva kā grupas “The Pogues” solists. Viena no populārākajām dziesmām ar viņa piedalīšanos ir “Fairytale Of New York”.
Mūziķa bēres notika Tiperēri. No Šeina Makgovana atvadīties bija ieradušās arī vairākas slavenības, tostarp Džonijs Deps, Eidans Gilens un Niks Keivs.