Rakstniece Dace Rukšāne plūc uzvaras laurus šovā "Gandrīz ideālas vakariņas"
Aizvadītajā nedēļā šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" pie viena galda satikās bārmenis Mārtiņš Rozenvalds, realitātes šova “Ģimene burkā” zvaigzne Vita Valtere, aktieris Kaspars Zāle un rakstniece Dace Rukšāne. Lielāko punktu skaitu un labākās namamātes titulu ieguva Dace Rukšāne.
Šo nedēļu ar vakariņām atklāja Mārtiņš Rozenvalds, kurš viesiem sarūpējis šefpavāra cienīgu maltīti un tās gatavošanā rosījies līdz pat četriem rītā. Vakara izklaidē viesi ar neredzētas aparatūras palīdzību sacerēja paši savas dziesmas un kārtīgi iztrakojās. Savukārt desertā Mārtiņš bija sagatavojis ne vien ēdamās, bet arī dzeramās “siera kūkas”.
Kaspars Zāle savu vakaru bija izplānojis īpaši rūpīgi – galda klājumam viņš bija izvēlējies neparastus dabas materiālus, kurus pats devies meklēt un zvejot ezerā. Taču Dace Rukšāne, izmantojot savas bioķīmijas zināšanas, atklāja, ka ēst no šādām lapām nemaz neesot tik veselīgi.
Turklāt viesošanās dabā lika viesiem pamatīgi nosalt. Arī ēdiena gatavošana Kasparam sagādāja ne vienu vien jautājumu. Lai vakars būtu jautrāks, viesiem nācās iekustināt gurnus deju ritmos, bet noslēgumā vakariņu saimnieks parūpējās arī par gardu un saldu vakara izskaņu.
Vitas Valteres mājās viesi varēja ielūkoties viņas ikdienā un doties arī ciemos pie zirgiem. Vita vakariņu galdam bija pamatīgi gatavojusies un sarūpējusi bagātīgu maltīti, taču kāds neparasts stāsts bija saistīts ar pašu galdu – tieši uz tā reiz kastrēts Vitas kaķis. Par muzikālo noskaņu rūpējās Vitas vīrs, mūziķis Lauris Valters, kura pavadībā viesi ļāvās dejām.
Noslēdzošajā šīs nedēļas šova epizodē Dace Rukšāne savās lauku mājās viesiem bija sarūpējusi "Michelin" cienīgu maltīti, kuras pagatavošanai netrūka ne laika, ne pacietības – piemēram, liellopa mērce tapusi, to astoņas stundas rūpīgi reducējot. Pirms vakariņām viesi devās ekskursijā pa Daces lauku īpašumu un aplūkoja arī iespaidīgo grāmatu plauktu, taču izrādījās – daži no viesiem labprātāk sarunājās ar laukakmeni nekā cits ar citu. Vakariņu laikā ikvienam bija jāparāda savas radošās spējas un jāsacer dzejolis. Vakars noslēdzās uz saldas nots, bet Daces rūpīgi pārdomātais vakars ar to nebeidzās – tieši viņa šajā nedēļā izcīnīja “Gandrīz ideālo vakariņu” uzvarētājas titulu.
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Raidījumu “Gandrīz ideālas vakariņas” skatieties kanālā "360" no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 17.50.