"Es esmu Latvijas erudītākais mūziķis!" - ar varen pārdrošu apgalvojumu klajā nāk Ainars Bumbieris
Ainars Bumbieris erudīcijas spēlē ierodas bez īpašas gatavošanās, taču ar pamatīgu pārliecību par savām zināšanām. Dziedātājs sevi uzskata par Latvijas erudītāko mūziķi un ir gatavs šo titulu aizstāvēt arī jaunajā TV spēlē “Viens pret visiem”. Viņš gan neslēpj – lai tiktu pie uzvaras, ar zināšanām vien var nepietikt.
Ainars Bumbieris atzīst, ka erudīcijas spēlēm īpaši negatavojas, jo iepriekš nav iespējams paredzēt, par ko tieši būs jautājumi. Viņaprāt, ir lietas, kuras vienkārši zini, bet, ja nezini, atliek vien minēt. Tomēr arī ar minēšanu esot jābūt uzmanīgam, jo tā var aizvest pavisam nepareizā virzienā.
Dziedātāja Ainara Bumbiera albuma prezentācija 2013. gada 21. februārī
Par savām stiprākajām jomām Ainars sauc tehnoloģijas, datorus un internetu. Viņš ar datoriem esot cieši saistīts jau kopš 1997. gada, un gadu gaitā interese par tehnoloģijām tikai augusi. Sākotnēji viņš pats apguvis datoru pārinstalēšanu un dažādu programmu izmantošanu, bet vēlāk tehnoloģijas kļuvušas par neatņemamu viņa muzikālās darbības sastāvdaļu. Ainars atzīst, ka labi jūtas arī jautājumos par pasauli un ceļošanu, lai gan arī šajā jomā ne vienmēr izdodas atbildēt uz katru jautājumu. Toties par tehnoloģijām, datoriem un ar internetu saistītām tēmām viņš jūtoties daudz pārliecinošāk.
Tieši tāpēc Ainars arī izaicina pārējos Latvijas mūziķus – ja kāds uzskata, ka spēj viņu pārspēt, lai pierāda to erudīcijas spēlē. Dziedātājs ir pārliecināts, ka Latvijas mūziķiem netrūkst zināšanu un viņi var uzrādīt ļoti labus rezultātus. Pats mūziķis uzskata, ka uzvara erudīcijas spēlē nav tikai zināšanu jautājums. Īpaši “Viens pret visiem” formātā daudz ko izšķir arī veiksme, jo spēlētājs nevar kontrolēt, kādi jautājumi viņam tiks uzdoti.