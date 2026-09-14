Martā pirmo reizi Rīgā uzstāsies leģendārie "H-BLOCKX"
Viena no ietekmīgākajām Vācijas deviņdesmito gadu alternatīvā roka un ņūmetāla grupām "H-BLOCKX" nākamgad pirmo reizi koncertēs Latvijā.
10. martā koncertzālē "Palladium" klausītāji dzīvajā izpildījumā varēs dzirdēt “Risin’ High”, “Move”, “Little Girl” un citas grupas pazīstamākās dziesmas. "H-BLOCKX" koncerts nebūs tikai atskats uz grupas spilgto pagātni. Šogad pēc četrpadsmit gadu pārtraukuma grupa izdevusi jaunu albumu "FILLIN_THE_BLANK", kas sasniedza trešo vietu Vācijas albumu topā.
"H-BLOCKX" stāsts aizsākās Minsterē deviņdesmito gadu sākumā, bet grupas lielais izrāviens notika 1994. gadā līdz ar debijas albuma "Time to Move" izdošanu. Savā mūzikā apvienojot alternatīvo roku un metālu ar repa elementiem, "H-BLOCKX" ātri kļuva par vienu no spilgtākajiem vārdiem uz Eiropas smagās alternatīvās mūzikas skatuves, savukārt dziesmu “Risin’ High” un “Move” videoklipi nonāca MTV rotācijā.
Albums "Time to Move" kļuva par grupas lielāko komerciālo panākumu, tas Vācijas albumu topā noturējās iespaidīgas 62 nedēļas un visā pasaulē tika pārdots vairāk nekā 750 000 eksemplāros. Savukārt 1995. gadā "H-BLOCKX" tika nominēti "MTV Europe Music Awards" balvai kategorijā “Labākā jaunā grupa”. Vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgās karjeras laikā "H-BLOCKX" izdevuši tādus albumus kā "Discover My Soul", "Fly Eyes", "Get in the Ring", "No Excuses", "Open Letter to a Friend" un "HBLX", plaši koncertējuši Eiropā un nostiprinājuši savu vietu starp pazīstamākajām Vācijas alternatīvā metāla un repmetāla grupām.
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"H-BLOCKX" negrasās dzīvot tikai no sava 90. gadu mantojuma. Pēc debijas albuma "Time to Move" 30. jubilejas turnejas grupa atkal sajuta savu sākotnējo enerģiju un impulsu radīt jaunu mūziku. “Toreiz kļuva skaidrs, kā jāskan jaunam "H-BLOCKX" albumam - mums bija jāatgriežas pie savas DNS un būtības,” atceras bundzinieks un producents Steddy.
2026. gada 6. martā iznāca "FILLIN_THE_BLANK" - grupas pirmais studijas albums četrpadsmit gadu laikā. Tajā "H-BLOCKX" raksturīgie ģitāru rifi, roka, metāla un repa sakausējums papildināts ar mūsdienīgu skanējumu. Albums sasniedza 3. vietu Vācijas albumu topā, kas ir augstākā pozīcija grupas karjerā. Paši mūziķi to dēvē par savu “otro pirmo albumu”. Un tajā dzirdami arī vieni no personiskākajiem tekstiem H-BLOCKX vēsturē - par atkarību, vainas apziņu, nedrošību un jauna dzīves posma sākumu.