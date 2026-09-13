Selīna Diona pēc sešu gadu pauzes atgriežas uz lielās skatuves
Parīzes piepilsētā Nantērā sestdienas, 12. septembra, vakarā notika Selīnas Dionas grandiozais atgriešanās koncerts, kas pucēja 33 tūkstošus skatītāju. Dziedātāja, kas neārstējamas slimības dēļ uz lielās skatuves nebija kāpusi teju sešus gadus, izplūda asarās jau pirmās dziesmas laikā.
58 gadus vecā Kanādas dziedātāja uz Plenitude Arena skatuves Nantērā kāpa aptuveni 40 minūtes vēlāk, nekā bija paredzēts. Divarpus stundu ilgais koncerts sākās ar dziesmu "On ne change pas", taču jau pēc tās Diona bija spiesta uz mirkli apstāties, lai savaldītu emocijas.
“Liels jums paldies! Biju sev apsolījusi, ka neraudāšu. Acīmredzot es savus solījumus neturu,” viņa pauda publikai, piebilstot: “Man jūs pietrūkāt!”
Koncerta repertuārā skanēja gan dziedātājas pazīstamākās dziesmas angļu valodā, tostarp "My Heart Will Go On", "I’m Alive", "All By Myself" un "Because You Loved Me", gan franču valodas hiti "J’irai où tu iras", "Pour que tu m’aimes encore" un "S’il suffisait d’aimer". Diona pārsteidza skatītājus arī ar grupas "Eurythmics" hita "Sweet Dreams" kaverversiju. Bet īpaši iespaidīgs kļuva operas ārijas "La Wally" izpildījums – garā rozā mētelī tērptā dziedātāja stāvēja uz lielas klints formas paaugstinājuma, kamēr no arēnas griestiem krita mākslīgas sniegpārslas.
“Es savu trauslumu pārvērtu spēkā”
Koncerta laikā dziedātāja vairākkārt runāja par savu veselību un ceļu atpakaļ uz skatuvi. Viņa atzina, ka ir iemācījusies sadzīvot ar slimības radīto trauslumu un “pārvērtusi to spēkā, lai dzīvotu”. “Vai jūs dzirdat, kā pukst mana sirds?” pēc dziesmas Destin publikai jautāja Diona. Viņa uzsvēra, ka varējusi atgriezties mīļotajā pilsētā, pateicoties fanu atbalstam un mīlestībai.
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Skatītāji dziedātāju sagaidīja ar ilgstošām ovācijām. Koncertu apmeklēja fani no dažādām pasaules valstīm, kā arī vairākas sabiedrībā pazīstamas personas, tostarp bijusī ASV pirmā lēdija Mišela Obama.
Dionas iepriekšējā turneja 2020. gadā tika pārtraukta Covid-19 pandēmijas dēļ. Savukārt 2022. gadā dziedātāja paziņoja, ka viņai diagnosticēts stīvu muskuļu sindroms – reta autoimūna neiroloģiska slimība, kas izraisa muskuļu stīvumu un sāpīgas spazmas.
“Šis vakars šķiet kā brīnums”
Jau pirms koncerta pie arēnas pulcējās tūkstošiem cilvēku. Biļetes uz pirmo no 16 šogad paredzētajiem koncertiem bija izpārdotas, un daudzi fani uz Parīzi bija devušies no citām Francijas pilsētām un ārvalstīm. “Mēs domājām, ka nekad vairs viņu neredzēsim. Šis vakars šķiet kā brīnums,” pirms koncerta sacīja no Aviņonas atbraukušais Nikolā Enems.
Savukārt 57 gadus vecā Elda Votjē stāstīja, ka par biļeti bijis pamatīgi jācīnās. “Es kopā ar viņu izdzīvoju visas savas emocijas – laimi un skumjas. Selīnas mūzika ir bijusi klāt visās situācijās manā dzīvē,” atzina ilggadējā fane.
Dionas atgriešanās koncerts ievadīja 26 priekšnesumu sēriju – 16 koncerti paredzēti 2026. gada rudenī, bet vēl desmit notiks nākamā gada pavasarī.
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