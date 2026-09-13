Aktieris Mārtiņš Počs paziņojis skaistus jaunumus
Aktieris un pasākumu vadītājs Mārtiņš Počs paziņojis, ka viņa un sievas Ilzes Počas ģimenē sagaidīts mazulis.
Par skaisto notikumu sociālajos tīklos paziņoja viņa sieva Ilze, publicējot fotogrāfiju, kurā redzama mazuļa rociņa un ieraksts "Labākais tētis". Mārtiņš šo attēlu vēlāk pārpublicēja. Jau ziņots, ka Počs un finansiste Ilze Blumfelde "Jā" vārdu viens otram sacīja 15. maijā Jaunpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā, un jau tolaik žurnālam "Kas Jauns" pauda, ka labprāt veidotu ģimeni, kurā augtu vismaz divi bērniņi.
Bet nedaudz vēlāk, augusta sākumā pāris sociālajos tīklos ievietoja fotogrāfijas, paziņojot, ka viņiem gaidāms ģimenes pieaugums. “Bieži vien vislielākā laimīte valkā vismazākās kurpītes," pie ieraksta, kurā redzami ultrasonogrāfijas attēli norādīja Ilze.
Aktieris Mārtiņš Počs četrdesmitgadnieka vecumu bija cerējis sasniegt aizņemta vīra statusā, kā dēļ 2024. gadā pat piedalījās TV šovā "Randiņš ar diviem". Tomēr savu liktenīgo sievieti tajā viņš neatrada. Bet jau 2025. gada vasarā viņš apmeklēja "Prāta vētras" koncertu kopā ar Ilzi, neslēpjot, ka jau vairākus mēnešus nav no attiecībām brīvs vīrietis.