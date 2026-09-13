Marija Naumova atzīmē 20 gadus kopš kāzām.
Slavenības
Šodien 15:28
“Mūsu dzīves svarīgākais jā.” Dziedātāja Marija Naumova atzīmē īpašu kāzu jubileju
Dziedātāja Marija Naumova svētdien dalījusies ar īpašu un personisku notikumu – apritējuši 20 gadi kopš dienas, kad viņa ar mīļoto viens otram teica liktenīgo “jā”. Jubilejas dienā māksliniece atskatījusies uz kopā piedzīvoto un atzinusi, ka divas desmitgades aizritējušas gluži kā viens mirklis.
“Šodien aprit 20 gadi kopš mūsu dzīves svarīgākā "jā",” sociālajos tīklos raksta Naumova.
Dziedātāja neslēpj, ka kopdzīves ceļš šo gadu laikā nav sastāvējis tikai no priecīgiem brīžiem – tajā bijusi gan mīlestība un rūpes, gan dažādi pārbaudījumi. “Tas ir bijis garš ceļš – mīlestībā un priekā, rūpēs un pārbaudījumos, piedošanā, pacietībā un nemitīgā transformācijā,” viņa dalās pārdomās.
Tomēr, atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, Naumovai šķiet, ka tie pagājuši pārsteidzoši ātri. “Un tomēr, atskatoties šķiet, ka šie divdesmit gadi paskrējuši kā viens mirklis… Ar pateicību un mīlestību dodamies tālāk,” raksta dziedātāja.
Marija Naumova ir precējusies ar uzņēmēju Raiti Bullīti. Abi apprecējās 2006. gadā.