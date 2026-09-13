“Es neuzskatu, ka esmu bijusi labākā mamma.” Elīna Didrihsone atklāti par attiecībām ar dēlu
Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone sociālajā tīklā “Instagram” dalījusies ar ļoti personīgu atklāsmi par attiecībām ar savu dēlu Džeisonu, atzīstot, ka pēdējo četru gadu laikā ne vienmēr jutusies kā labākā mamma. Vienlaikus viņa uzsver – svarīgākais ir apzināties kļūdas un censties attiecības uzlabot.
“Es vēlos atzīties – par savām un dēla attiecībām šajos četros gados,” savu ierakstu sāk Didrihsone.
Viņa neslēpj, ka uz savu mammas lomu raugās paškritiski. “Es neuzskatu, ka esmu bijusi labākā mamma, bet es domāju, ka mums katram ir savs ceļš un laiks, kad mēs saprotam,” raksta Didrihsone. Viņasprāt, svarīgāk ir saprast notikušo un mēģināt kaut ko mainīt, nevis turpināt sevi vainot vai uzskatīt, ka attiecību uzlabošanai jau ir par vēlu.
Didrihsone ierakstā velk paralēles arī ar citām attiecībām cilvēka dzīvē, norādot, ka nereti vieglāk šķiet meklēt ko jaunu, nevis strādāt pie tā, kas jau ir. “Jebkura veida attiecībās dažreiz nolemjam meklēt jaunas, nevis uzlabot esošās – nav svarīgi, ar vecākiem, vīru, bērniem,” viņa raksta.
Influencere atzīst, ka šis periods viņai kļuvis par nozīmīgu mācību un mainījis arī viņas skatījumu uz ģimeni. “Šī man bija liela mācība, un es esmu pateicīga Dievam, ka Viņš mainīja manu sirdi šajā periodā,” pauž Didrihsone.
Viņa arī uzsver, ka atklāti runāt par šādām tēmām nav viegli, taču uzskata to par drosmes izpausmi. “Drosme īstenībā ir pateikt to skaļi, bet ticu, ka tā var būt liela svētība man,” raksta Didrihsone.
Ieraksta noslēgumā viņa norāda, ka nebaidās atzīt iepriekš pieļautās kļūdas, jo redz pārmaiņas sevī un priecājas par to, kādas attiecības ar dēlu ir izveidojušās tagad. “Man nav grūti to atzīt, jo zinu, ka es mainos, un man ir liels prieks par to, kā ir tagad,” viņa raksta.