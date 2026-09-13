Sirsnīgi vārdi tētiem un opjiem: ieskaties, kā sabiedrībā zināmi cilvēki atzīmē Tēva dienu
Septembra otrajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Tēva diena, un arī šogad sociālos tīklus pārpludinājuši sirsnīgi sveicieni, ģimenes fotogrāfijas un atmiņu stāsti. Tēvus un vectēvus sveicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, bet ar īpašiem ierakstiem dalījušies arī vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Tēva dienā savā sociālo tīklu kontā bija lakonisks, bet sirsnīgs. “Sirsnīgs sveiciens visiem tētiem un opjiem šajā svarīgajā dienā!” rakstīja prezidents.
Uzņēmēja un influencere Elīna Didrihsone svētkos dalījās ar vairākiem kadriem, kuros redzams viņas vīrs Nauris kopā ar abu dēlu Džeisonu. “TĒTA CHECK BILDES WHATSAPP. Sieviņ, nesatraucies, mums viss kārtībā,” pie ģimeniskajiem kadriem jokoja Didrihsone.
Daudz personiskāku stāstu Tēva dienā publiskoja politiķe Inese Vaidere, atceroties savu tēvu un bērnību laikā, kad padomju režīms viņu bija izsūtījis uz Sibīriju. Politiķe pastāstīja, ka bērnībā bieži mammai jautājusi, kur atrodas viņas tēvs. Tā kā par viņa izsūtīšanu runāt bija bīstami, mamma meitai stāstījusi, ka tēvs aizbraucis uz Ameriku. Trīs gadu vecumā Vaidere pat sakravājusi somiņu un devusies ceļā pie tēva, taču līdz Jelgavas Cukurfabrikas stacijai viņu pamanījusi skolas apkopēja un aizvedusi mājās. Kad tēvs atgriezies no Sibīrijas, viņš meitai kļuvis par vienu no svarīgākajiem skolotājiem – iemācījis lasīt, rēķināt, pazīt pulksteni, kā arī šūt un lāpīt.
“Šodien, Tēva dienā, ar mīļumu atceros savu papu un sveicu visus Latvijas tētus! Lai pietiek pacietības mācīt, spēka palīdzēt un humora brīžos, kad bērni sakravā somiņu un izdomā doties uz Ameriku!” vēlēja Vaidere.
Tēva dienu īpaši atzīmēja arī TV personība Armands Simsons, kurš ir četru meitu tēvs. “Tēti ir forši, bet būt par foršu tēti ir superforši!” rakstīja Simsons, pateicoties savām meitām. “Paldies, meičuki, ka izvēlējāties mani būt par savējo. Priecīgu Tēvu dienu... TĒVI!” viņš piebilda.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dziedātāja Iveta Baumane-Pētersone izvēlējās pavisam īsu, bet sirsnīgu sveicienu, publicējot fotogrāfiju ar savu vīru. “Tētis,” viņa rakstīja, ierakstam pievienojot baltas sirsniņas simbolu un mirkļbirku “#tēvadiena”.
Ar aizkustinošiem vārdiem savu tēvu sveica arī politiķe Inese Lībiņa-Egnere. “Esmu neizsakāmi laimīga un bezgala pateicīga – mans tētis vienmēr ir mans stiprais plecs un draugs,” viņa rakstīja.
Lībiņa-Egnere atcerējās gan bērnību, kad kopā ar brāli atradusies “tēta drošajā aizvējā”, gan uzsvēra, ka arī tagad abi esot tuvi domubiedri. “Paldies Tev, mīļais TĒTI, par visu, visu! Tu jau zini, ka esi arī vislabākais un jautrākais opītis mūsu Ernestam,” viņa piebilda.
Savukārt aktieris un režisors Intars Rešetins-Pētersons svētku dienā dalījās pārdomās par tēva lomu. “Kļūt par tēvu nav īpaši sarežģīts uzdevums. Būt par tēvu jau ir mazliet grūtāk,” rakstīja Rešetins-Pētersons.
Viņš atzina, ka ir pateicīgs savām meitām par iespēju mācīties un ar gadiem kļūt par aizvien labāku tēvu. “Esmu pateicīgs savām meitām par neatkārtojamo pieredzi kļūt par aizvien labāku tēvu. Samīļojiet savus tēvus,” aicināja aktieris.
Kopumā Latvijā dzīvo 441 551 tētis – gan pavisam mazu bērnu, gan jau pieaugušu atvašu tēvi, un Tēva diena ir vēl viens iemesls viņiem pateikt paldies par klātbūtni, rūpēm un atbalstu.