Lady Gaga kļuvusi par mammu - pasaulē nācis viņas pirmais bērns
Popzvaigzne Lady Gaga un viņas līgavainis, uzņēmējs Maikls Polanskis, kļuvuši par vecākiem – pārim piedzimis pirmais kopīgais bērns.
40 gadus vecā dziedātāja un 42 gadus vecais Polanskis ar jaundzimušo nesen manīti Ziemeļkalifornijā, kur ģimene pirmo reizi kopā nonākusi fotogrāfu redzeslokā. Plašāka informācija par mazuli pagaidām netiek atklāta – nav zināms ne bērna dzimums, ne vārds, ne precīzs dzimšanas datums. Arī pāra pārstāvji publiskus komentārus pagaidām nav snieguši.
Lady Gaga, kuras īstais vārds ir Stefani Džoanna Andželīna Džermanota, pēdējos mēnešos publiskajā telpā bija redzama reti. Pēc koncertturnejas “The Mayhem Ball” noslēguma aprīlī dziedātāja lielākoties turējās ārpus uzmanības centra.
Tieši retā parādīšanās sabiedrībā iepriekš izraisīja dažādas baumas par viņas un Polanska attiecībām. Tomēr kāds pārim tuvs avots iepriekš norādīja, ka abu attiecībās viss esot kārtībā un dziedātāja vienkārši vēlējusies vairāk privātuma.
Lady Gaga un Maikls Polanskis sāka attiecības 2019. gadā. Par abu saderināšanos kļuva zināms 2024. gadā.
Dziedātāja pēdējos gados vairākkārt publiski runājusi par vēlmi kļūt par māti. 2025. gada intervijā laikrakstam “The New York Times” viņa atzina, ka doma par bērniem viņu aizrauj, lai gan vienlaikus raisa jautājumus par to, kā apvienot ģimenes dzīvi ar intensīvu karjeru.
Vēlāk, viesojoties Stīvena Kolberta sarunu šovā, Gaga mātes lomu pat nodēvēja par savu cerēto “nākamo galveno lomu”.
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