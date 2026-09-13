Aktieris Alans Ričsons pēc 20 laulības gadiem šķiras no sievas
Seriāla “Reacher” zvaigzne Alans Ričsons un viņa sieva Ketrīna Ričsone paziņojuši par šķiršanos pēc 20 laulībā pavadītiem gadiem.
Pāris uzsver, ka turpinās kopīgi rūpēties par saviem trim dēliem un vēlas saglabāt draudzīgas attiecības.
43 gadus vecais aktieris un viņa sieva par lēmumu paziņoja sestdien, 12. septembrī, kopīgā ierakstā sociālajā tīklā “Instagram”. Abi norādīja, ka pēc divdesmit kopā pavadītiem gadiem nolēmuši laulību izbeigt, taču turpinās būt viens otra dzīvē citā veidā.
Ričsoni kopā izaudzinājuši trīs dēlus – Kalemu, Edanu un Amoriju. Savā paziņojumā pāris uzsvēra, ka bērni arī turpmāk būs viņu galvenā prioritāte. “Labākā dāvana, ko šobrīd varam dot viens otram un saviem zēniem, ir draudzība, cieņa un apņemšanās kļūt par pēc iespējas labākiem vecākiem,” pausts abu paziņojumā.
Pāris arī lūdzis sabiedrību respektēt ģimenes privātumu, norādot, ka pārmaiņas pašas par sevi ir pietiekami sarežģītas arī bez pastiprinātas apkārtējo uzmanības.
Tikmēr izdevums “TMZ”, atsaucoties uz juridiskiem dokumentiem, vēsta, ka Ričsons laulības šķiršanu esot pieprasījis jau 2025. gada decembrī. Šā gada martā pāris esot mēģinājis attiecības atjaunot, tomēr tagad nolēmis šķirties.
Alans un Ketrīna iepazinās vēl skolas laikā, bet vēlāk viņu ceļi atkal krustojās, kad Ketrīna studēja Floridas Universitātē. Viņi apprecējās 2006. gada 12. maijā.
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Lai gan abi lielākoties centušies ģimenes dzīvi turēt ārpus uzmanības centra, Ričsons iepriekš sociālajos tīklos vairākkārt publiski paudis mīlestību un apbrīnu savai sievai.
Vēl 2025. gadā, atzīmējot abu 19. kāzu gadadienu, aktieris Ketrīnu nosauca par vienu no lielākajām savas dzīves dāvanām un rakstīja, ka ģimene ir viņa lielākais sasniegums. Savukārt šā gada maijā, kad pārim apritēja 20 laulības gadi, publisks sveiciens no aktiera vairs nesekoja.