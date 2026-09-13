Kimmel kvartāla Vasaras finālsvētki 2026
Sestdien, 12. septembrī, Rīgā, Kimmel kvartālā, ar koncertiem, dīdžeju setiem un dažādām izklaidēm visas dienas garumā tika aizvadīti Vasaras finālsvētki.
Kimmel kvartālā ar jaudu nosvin vasaras izskaņu - atrodi sevi vai draugus fotogalerijā
Sestdien, 12. septembrī, Rīgā, Kimmel kvartālā, ar koncertiem, dīdžeju setiem un dažādām izklaidēm visas dienas garumā tika aizvadīti Vasaras finālsvētki.
Pasākuma programma norisinājās vairākās zonās. Zaļajā zonā jau no plkst. 14 par mūziku rūpējās DJ Lietuvietis, bet vēlāk uz skatuves kāpa ELPO, MUUD un Miks Galvanovskis. Vakara kulminācijā plkst. 21.30 uzstājās grupa “A-Europa”.
Savukārt Industriālajā zonā dienu iesāka DJ Aspirins, pēc kura uzstājās Viktors Buntovskis. Plkst. 18.30 skatītājus priecēja leģendārais latviešu estrādes dziedātājs Viktors Lapčenoks.
Ar koncertiem svinības nebeidzās – pēc plkst. 23 Kimmel kvartālā turpinājās ballīte. “Cheff Mezze” par mūziku rūpējās DJ24K un Levan Evan, bet “B2 Pixel” norisinājās pasākums “Wilder Than West”. Pēc plkst. 23 ieeja Kimmel kvartāla teritorijā bija bez maksas.
Apmeklētājiem visas dienas garumā bija pieejamas arī citas izklaides. Varēja izmēģināt “cornhole” spēli un sacensties ar draugiem, atpūsties “Bauskas alus” zonā, kā arī iegriezties saldumu zonā.