Reperis ansis par albumu "222" ieguvis alternatīvās popmūzikas "Austras balvu"
Alternatīvās popmūzikas "Austras balvu" šogad ieguvis reperis ansis par albumu "222", klūstot par pirmo divkārtējo "Austras balvas" ieguvēju tās pastāvēšanas vēsturē.
Šogad uz "Austras balvu" pretendēja vairāk nekā 150 ierakstu, no kuriem 79 saņēma vismaz viena žūrijas locekļa balsi. Pēc desmit balvas pretendentu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojuma otrajā kārtā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.
Balvai šogad bija nominēta arī grupa "Carnival Youth" ar albumu "Labākā doma pasaulē", duets "Elpo" ar albumu "Brīvību meklējot", grupa "JUUK" ar albumu "Tulkojumi", Keitija Bārbale ar albumu "Mazāk nekā trīs", grupa "Les Attitudes Spectrales" ar albumu "Watch the Sword About to Drop", grupa "Nesen" ar albumu "Gatavs", "Saule-Saule" ar albumu "Côte-soleil", grupa "Stūrī Zēvele" ar albumu "ArLabunakti" un grupa "Tribes of the City" ar albumu "Evidence of Embrace".
"Austras balvu" katru gadu pasniedz albumam, kuru mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija devītā reize, kad balva tiek pasniegta. Iepriekš to saņēmuši solo mākslinieki Alise Joste un ansis, kā arī grupas "Rīgas modes", "Satellites LV", "Polifauna", "Tribes of the City", "kuba" un "Alejas".