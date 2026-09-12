Populārais šlāgermūziķis Edvards Strazdiņš 23 gados kļuvis par precētu vīru
Latvijas Sirdsdziesmas uzvarētājs Edvards Strazdiņš kļuvis par precētu vīru. Nesen viņš iestūrējis laulības ostā ar savu mīļoto Paulu.
23 gadus vecais mūziķis apprecējies ar savu mīļoto meitenei Paulu Gabrāni.
Par abu saderināšanos Strazdiņš sabiedrībai pavēstīja jau vasarā, bet nesen notikušas arī kāzu svinības.
Edvards pēc bildināšanas norādīja, ka ir pārliecināts, ka attiecības ir jānoformē oficiāli. Turklāt, laulība, viņaprāt nav tikai formalitāte. “Man šķiet, bildinot tu parādi, ka patiešām nopietni domā par savām attiecībām. Tas nav vienkārši tāpat," saka mūziķis. Viņš uzskata, ka laulība apliecina gatavību uzņemties atbildību un neveidot "rezerves variantus". "Mums ar līgavu ir līdzīgas dzīves vērtības un uzskati, un man tas šķiet ļoti svarīgi," viņš uzsver.
"MicRec" sociālajā tīklā "Facebook" publicējis arī aizkustinošus kadrus no laulību ceremonijas. Mūzikas izdevniecība no sirds sveic Edvardu Strazdiņu un Paulu Gabrāni ar kopīga dzīves ceļa sākumu! Lai skanīgi un saticīgi! Lai mīlestība pāri visam! Daudz jaunu mīlas balāžu nākotnē! Rūgts!!